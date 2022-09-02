Geleceği belirsiz Schumacher, Hollanda'da puan hedefliyor

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Haas F1 takımı, Spa-Francorchamps pistinde düzlük hızı açısından rakiplerinin çok gerisinde kalmıştı. Bu durum Schumacher ve Kevin Magnussen'in yarışta gerilerde kalmasına neden oldu.

Schumacher, Belçika'da çok fazla Alman taraftar gördüğü için mutlu olduğunu ancak onlara daha iyi bir gösteri sunamadığı için hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Schumacher, "Zordu, özellikle de Güvenlik Aracı'ndan sonraki yeniden starttan sonra yükselen araçları görmek zordu. Dürüst olmam gerekirse sinir bozucuydu."

"Etrafımızdaki diğer araçlara göre maksimum hızımızın düşük olması acı vericiydi ancak diğer taraftan, burada olmak, bir bölümü Alman olan bu kadar insanın önünde sürüş yapmak iyi bir şey."

"Bu hafta sonu zorlanmamızın piste özel bir durum olduğunu düşünüyorum." demişti.

"Sıradaki Zandvoort'ta daha iyi durumda olmamızı ve yeniden puan mücadelesi vermemizi umuyorum. Güncellemeleri de Zandvoort'ta daha iyi okuyabiliriz çünkü orası Budapeşte'ye daha fazla benziyor."

"Bu yüzden burada ilerlemeyi ve puanlar kazanabilmeyi umuyorum." dedi.

Schumacher'in adı gelecek sene için Alpine için anılıyor ancak aynı koltuk için AlphaTauri'den Pierre Gasly'nin de adı geçiyor.

Haas ve Ferrari Sürücü Akademisi'nde neler olduğunun sorulması üzerine Schumacher, "Arka planda konuştuğumuz şeylerin, kendi aramızda kalmasını tercih ederim. Bunlar sözleşmeyle alakalı konular ve o konularda detaya inemem." dedi.

Mick Schumacher, Haas F1 Team, on the grid Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images