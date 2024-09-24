Geçmişteki kabusu Red Bull'un Singapur'daki sürpriz geri dönüşünü nasıl açıklıyor?
Max Verstappen, Formula 1 Singapur Grand Prix'sinden, hafta sonunun başlarında ulaşılamaz gibi görünse de ikincilikle ayrıldı.
Red Bull’un RB20’sinin tümsekler ve kasisler üzerindeki zayıflıkları bilinirken, yarış hafta sonuna girerken akıllarda hep hasarı en aza indirme hedefi vardı.
Ancak Cuma antrenmanından sonra işler daha da karamsar görünüyordu, çünkü hem Verstappen hem de Sergio Perez araçlarıyla uyumsuz görünüyordu.
Her ikisi de aracın yol tutuşundan memnun değildi, lastikler ısınmıyordu ve yarışta sıkışıp kalma ve makul miktarda puan alma konusunda zorlanma riski bulunuyordu.
İlk günün ardından konuşan Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko şunları söyledi: “Max'in aracında hiçbir şey çalışmıyor. Hem yumuşak hem de sert lastikte hiç yol tutuşu yok ve hiç dengesi yok.”
Singapur'daki kafa karışıklığını, fabrikada ve Milton Keynes'teki Red Bull simülatöründe Sebastien Buemi ile yapılan gece geç saatlere kadar süren mühendislik seansları izledi ve araç ayarlarını iyileştirmeye ve neyin yanlış gittiğini bulmaya çalıştılar.
Takım patronu Christian Horner Buemi'nin çalışmaları hakkında şunları söyledi: “Ayakta kalabilmek için bolca Red Bull tüketiyordu. Tüm ekip gibi o da uzun günler ve uzun geceler boyunca çok çalışarak önemli bir rol oynadı.”
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Sonunda ekip “evreka” anını buldu ve aracındaki sorunun ne olduğunu anladı.
Ve her şey, 2023’te pist özellikleriyle ilgili büyük zorluklar yaşadıkları, Ferrari ve Carlos Sainz’in zafer kazanmasına kapı açtıkları o zorlayıcı karşılaşmayla bağlantılıydı.
Sonuç olarak, bu yıl Singapur'un kaldırım ve tümseklerinde yaşanan sorunların tekrarlanmasından endişe eden Red Bull’un, pist özellikleriyle başa çıkmak için mekanik ayarlarında fazla temkinli bir yaklaşım benimsediği ortaya çıktı.
Ancak, Verstappen ve Perez’e yardımcı olmanın en iyi yolu olarak aracı iyileştirmeye bu kadar odaklanırken, nihayetinde çok fazla performanstan ödün vermişlerdi.
Yeterli mekanik tutuş yoktu ve sonuç olarak lastikler doğru çalışma aralığına giremiyordu.
Cumartesi günü için Red Bull, bu daha iyi sürüş unsurlarından bazılarını feda etmeyi ve saf performansa daha fazla odaklanmayı seçti, bu da RB20'nin aniden canlanmasına yardımcı oldu.
Horner'ın daha sonra belirttiği gibi: “Sanırım geçen yılın tekrarından kaçınmak istedik ve belki de aşırı temkinli davrandık.”
“Bence takımın tepki verme şekli ve bu tepki için harcanan çaba sayesinde Cumartesi günü Max'e çok daha iyi bir araç verebildik. Ve açıkçası yarışta Lando ile rekabet edemedik ancak geri kalan tüm araçlara üstün geldik.”
“Geçen yıla kıyasla kayda değer bir gelişme olan Singapur sonucu, Verstappen'in şampiyona liderliğini korumasına yardımcı olurken Red Bull'un son dönemde yaşadığı zorlukların artık geçmişte kaldığına dair umutları artırdı.”
Şimdi Austin'e büyük bir farkla giden Red Bull, McLaren tehdidini savuşturmak için aracından daha da fazlasını çıkarabileceğini umuyor.
Horner sözlerine şunları ekledi: “Bence bir gelişim hattımız var ve bence araçla ilgili bazı sorunları anladık, bunları ele almaya başlıyoruz.”
“Bakü'de daha iyiydik, burada daha iyiydik. Yani evet, Milton Keynes'te geç saatlere kadar sürecek bir sürü gece olacak.”
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