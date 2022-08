Geçmişe dönüş: F1 tarihinden beş kontrat draması

Bir yandan Oscar Piastri, diğer yandan Fernando Alonso, okyanus ötesinden Alex Palou, sinirli Pato O'Ward derken yaz arası taraftarlar için oldukça renkli, takımlar içinse istenmeyen olaylarla doluydu. Alpine'in Piastri'yi duyurmasının, Avustralyalı pilotun ise sonraki sene Alpine ile yarışmayacağını açıklamasının üstünden yaklaşık 3 hafta geçti ve halen elimizde net bir bilgi yok.

Olayın yasal süreçlere gittiğini tahmin etmek zor değil, zaten zaman zaman son duruma dair birçok duyum da almaktayız. Unutulmaması gereken şu; modern F1'de ilk kez karşılaşıyor olsak da, bu spor kontrat dramalarına hiç yabancı değil, özellikle koltukların gitgide azaldığı ve spora girmenin zorlaştığı 1990-2000'ler bu konuda birçok soruna sahne oldu.

Bu yazımızda bir hatırlatıcı amacı güdecek ve F1 tarihine iz bırakmış beş olaydan kısa kısa bahsedeceğiz.

2013 sezonunda Caterham ile Formula 1'e giriş yapan Hollandalı pilot, sene sonu koltuğunu kaybettikten sonra 2014 sezonunda Sauber ile anlaşmış ve takımın test pilotu olmuştu. O sezon tarihinin en kötü sezonunu geçiren, Adrian Sutil-Esteban Gutierrez ikilisiyle bir puan dahi alamayan ve batma tehlikesi ile karşı karşıya kalan takım, Kasım ayında yaptığı bir açıklama ile 2015 sezonunda -her ikisi de güçlü sponsorlara sahip- Felipe Nasr-Marcus Ericsson ikilisiyle yarışacağını duyurmuştu. Test pilotluğuna ise Van Der Garde yerine Rafaelle Marciello getirilmişti.

Ancak Mart ayına gelindiğinde Sauber'i kötü bir sürpriz bekliyordu; geçtiğimiz Temmuz ayında Sauber'den 2015 sezonunda yarışacağına dair resmi bir söz alan Van Der Garde hakkını istiyordu ve bu konuda kanıtları vardı. En önemli kanıtlarından birisi ise İsviçre mahkemelerinden çıkarttırdığı bir karardı, bu karar "Van Der Garde'nin haklarından mahrum bırakılamayacağını" söylüyordu.

O zamanın Sauber takım patronu Monisha Kalternborn'un iddiaları reddetmesinin ardından Van Der Garde, Avustralya GP'si için bulundukları Melbourne'da Avustralya mahkemelerine başvurmuş ve mahkeme Hollandalı pilotun Avustralya GP'sinde yarışmasına hükmetmişti.

Mahkemenin ardından 2015 Avustralya GP'si 1. antrenman seansı öncesi Marcus Ericsson'un tulumunu giyerek padokta gezen Van Der Garde, buna rağmen ne seansa, ne de yarışa çıktı. Kararı uygulamayan Sauber'in başına birçok iş gelebilirdi, ancak yarıştan birkaç gün sonra taraflar karşılıklı anlaştılar ve Van Der Garde'nin iki haftalığına şöhret olduğu bu süreç böylece sona erdi.

2010 sezonunda Ferrari'ye katılan ve nispeten zayıf araçlarla iki kez şampiyonluk mücadelesi vererek tarihin en iyi pilotları arasında sayılması gerektiğini herkese kanıtlayan Alonso, motor ve şasi kurallarının değişeceği 2014 sezonu öncesi epey umutluydu, nitekim Ferrari 2013 sezonunun ikinci yarısında gelişimi tamamen durdurmuş ve yeni kurallara odaklanmıştı.

Fakat yeni sezon gelip çattığında işler beklenenin tam tersiydi. Karıncayiyen burnu gibi tuhaf bir konsept deneyen Ferrari bu alanda aradığını bulamamıştı, üstelik motor da biraz gaza basıldığı anda boğuluyordu. Mercedes motorlu araçların uçmasıyla birlikte kendini epey geride bulan takımda kellelerin gitmesi an meselesiydi.

Giden ilk kelle takım patronu Stefano Domenicali'nin kellesi oldu ve yerine Marco Mattiacci geldi. Alonso ile iyi ilişkileri olan Domenicali'nin aksine Mattiacci çok daha farklı bakış açılarına sahip birisiydi ve bu dönem Alonso'nun takımı açık açık eleştirmeye başlamasının ardından gözler bir B planı için gelecek sene boşa çıkabilecek bir isme çevrildi: Sebastian Vettel.

Her şeye rağmen Ferrari CEO'su Luca di Montezemolo'nun önceliği 2016'ya kadar sözleşmesi bulunan Alonso'yu takımda tutmaktı, ta ki yeni FIAT-Chrysler CEO'su Sergio Marchionne kendisiyle tartışana ve Montezemolo görevden alınana kadar. Bu, o ana kadar çoğunlukla takımda kalmak istediğine yönelik demeçler veren İspanyol pilotun takımda kalma isteğine büyük darbe vuran bir durumdu, nitekim Ferrari baştan ayağa yeni bir yapılanmaya gitmekteydi ve Alonso bu yapılanmaya ne kadar inanacağını bilemiyordu.

Bu dönemde "takımın iyi bir araç yapacağına dair umudunu kaybettiğini" söyleyen Alonso'nun ayrılacağı kesin gibiydi, Ekim ayının başlarında Vettel'in Red Bull'dan ayrılacağını açıklamasıyla birlikte Ferrari'nin planları da üç aşağı beş yukarı belli olmuştu.

Yaklaşık 1.5 ay süren ve "sır gibi saklanan" bir sürecin ardından her şey kesinleşti, Kasım ayının sonlarına doğru Ferrari ve Alonso kontratı 2 sene önce sonlandırmak konusunda anlaştılar, böylece Nando da Ferrari'de şampiyonluğa ulaşamayanlar kulübünün resmi bir üyesi oldu.

2001'de Sauber ile F1'e giriş yapan ve kendine has kişiliğinin yanı sıra soğukkanlılığını bir gram dahi bozmadan çok iyi sürüşler çıkarabilmesiyle tanınan Raikkönen, ilk senesinden beri birçok kez "Ferrari'nin Schumi'den sonraki şampiyonu" şeklinde anılmıştı -hem de 2002 sezonunda Ferrari'nin azılı rakibi McLaren'a geçmesine rağmen!

Ancak önemli başarılara rağmen istenen şampiyonluğun gelmediği 2005 sezonunun ardından McLaren'ın Alonso ile anlaşması ve 2006 sezonunda Schumacher'in emekli olacağı dedikodularının her geçen gün artarak çoğalması sonucu iki taraf arasında yakınlaşmalar başladı, Luca di Montezemolo'nun ise kendisini Schumacher'i göndermeyi göze alacak kadar çok istediği ortaya çıkınca da geriye sadece resmi açıklamanın yapılması kalmıştı.

2007 sezonunda emekli olan Schumacher'in yerine geçen Raikkonen, destansı bir sezonun son yarışında ciddi bir farktan geri dönerek şampiyonluğa ulaştı, ancak sonrasında işler hiç iyi gitmedi. 2008 sezonunda hevesini kaybetmiş gibi görünen ve Massa'ya yenilen Raikkonen'in takımla ilişkisi, Ferrari'nin 2009 sezonuna çok kötü girmesi, kendisinin de kariyerinin en zayıf sezonunu geçirmesi sonucu bozulmaya başladı.

Bu dönemde epey önemli bir isim sürücü pazarındaki yerini de almıştı: Fernando Alonso. Zayıf Renault ile harikalar yaratan Alonso tüm takımların olduğu gibi Ferrari'nin de ağzını sulandırmaktaydı, ancak sorun, hem Raikkonen, hem de takım arkadaşı Massa'nın 2010 sezonu için sözleşmelerinin bulunmasıydı ve Massa'nın Macaristan'da geçirdiği korkutucu kazanın ardından takımın kendisiyle yolları ayırmayacağı kesin gibiydi.

Alonso'nun adımları, Eylül ayının başlarında İspanyol Santander bankası ile Ferrari'nin sponsorluk sözleşmesi imzalaması ve Montezemolo'nun "Alonso eninde sonunda takıma katılacak" demesiyle kesinleşmişti, şimdi sırada Raikkonen'in 2010 sözleşmesini feshetmek için atılması gereken adımlar vardı.

Raikkonen doğal olarak parasını almak istiyordu, takımla "2010'da bir koltuk bulursa 10 milyon, bulamazsa 17 milyon dolar ödeme yapılması" üzerine anlaşmalarının ardından her şey kesinleşti ve Eylül ayının sonunda Raikkonen'in ayrılacağı, yerini Alonso'nun alacağı resmi olarak açıklandı. O dönem McLaren ile anlaşmaya çok yakın olan Raikkonen, tarafların anlaşamaması sonucu 2010'da kendini tatmin edebilecek bir koltuk bulamadı ve böylece spora vereceği iki senelik ara başlamış oldu.

Button, F1'e 2000 sezonunda Williams ile girdi, ancak hızlıca şampiyonluk hedefleyen takım 2001 sezonunda son IndyCar şampiyonu Juan-Pablo Montoya ile anlaştı, Button'da bunun üstüne son sezonunu geçiren Benetton'a geçti, 2003'te ise BAR Honda'ya gitti.

2004'te takım çok iyi bir sezon geçiriyordu, Button kariyerinin ilk pole pozisyonunu ve podyumunu elde etmişti, hatta kazmalığıyla bilinen Takuma Sato bile ABD'de podyuma çıkmıştı. Ancak iş dominant Ferrari ile eşleşmeye gelince durum vahimdi ve Button galibiyet mücadelesi veremiyordu. Button'ın menajer kadrosu da Honda'nın motor tedariği konusunda net olmamasından ötürü şikayetçiydi ve bu konuda bir garanti istiyorlardı.

Button ile takımın sözleşmesi opsiyonluydu, bu opsiyonun kullanımının pilot tarafına geçmesi için 31 Temmuz'dan önce Honda'nın BAR'a uzun vadede motor tedarik edeceğinin açıklanması gerekmekteydi. Takım, bu konuda hızlıca adım attı ve yaklaşık 1 hafta önce ortaklığın devam edeceği duyuruldu. Bu sırada Honda Racing başkan yardımcısı kimdi? Otmar Szafnauer. Evet, yine bir karmaşanın içinde kendisi.

Fakat 5 Ağustos'a geldiğimizde BAR'ın büyük şok yaşadığını görüyoruz; nitekim Button bir basın açıklaması yapmış ve 2005'ten itibaren Williams'a döneceğini duyurmuştu!

Elbette BAR durumu kabul etmedi ve işi tahkime götürdü. Yaklaşık 2.5 aylık bir sürecin ardından FIA, BAR'ın haklı olduğuna, Button'ın takımla sözleşmesinin geçerliliğini koruduğuna hükmetti, böylece gereksiz bir drama son buldu. Button'da menajer ekibini tamamen değiştirdi.

Jenson Button, BAR Honda 006 retired from the race after a spectacular tyre blow out on the run up to Les Combes

Fotoğraf: Sutton Images