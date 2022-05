Geçmişe aralanan perde: İspanya GP'nin öne çıkan anları

Heyecan bu hafta sonu gerçekleştirilecek İspanya GP ile devam ediyor ve biz de geçmişe dönüp, Barselona'yla alakalı akılda kalan anlardan bazılarını hatırlıyoruz.

Gridin ilk iki sırasını dolduran Mercedes ve Ferrari pilotlarının starttaki çekişmesinde zarar gören taraf Kimi Räikkönen olmuştu. İlk virajda dışardan dönmeye çalışırken Bottas ile yaşadığı ufak temas, onu sol tarafındaki Verstappen’e doğru itti ve ikisini birlikte pist dışına çıkardı. İkisi de süspansiyon hasarıyla yarış dışı kalırken, ekranlarda ağlayan minik bir Tifosi dikkat çekmişti. Ferrari ekibi, Kimi’nin yarıştan çekilmek zorunda kalmasına çok üzülen miniği garaja konuk etmişlerdi. Böylece miniğimiz hem Räikkönen ile tanışıp şapkasını imzalattırma şansına erişmiş hem de podyumu pit alanından izlemesine imkânı tanımıştı.

2001 İspanya GP’nin son turlarına doğru rakibi Michael Schumacher’e neredeyse 40 saniyelik fark açan yarış lideri Mika Häkkinen, ne yazık ki motordaki öngörülmeyen bir arıza nedeniyle 7. virajda kenara çekmek zorunda kaldı. Zaferi elinde tuttuğu kesin gözüyle bakılan Häkkinen hayal kırıklığı içinde araçtan çıkarken kazanacağına ümidi olmayan Schumacher rakibinin yanından geçip gitti ve bir anda yarışın galibi oldu.

Podyum: Yarış galibi Pastor Maldonado, Williams, second place Fernando Alonso, Ferrari, and third place Kimi Raikkonen, Lotus F1

Fotoğraf: Sutton Images