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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Geçiş sayısında Vettel zirvede

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Bild'in haberine göre Sebastian Vettel, geride kalan 15 yarışın ardından geçiş sayısında lider konumda yer alıyor.

Geçiş sayısında Vettel zirvede

Silverstone merkezli Aston Martin, şu anda yeni bir yapılanma sürecinde ve yaklaşık 1.5 yıl içerisinde yeni bir rüzgar tünelinin de yer aldığı yeni bir fabrika hazırlayacaklar. Lawrence Stroll, bu kapsamda 5 yıl içerisinde şampiyon olmayı hedefliyor.

Tüm bunlar takımın gelecek planı. Fakat günümüze bakıldığında, takımın zirvede olduğu bir klasman var.

2021'in ilk 15 yarışından sonra dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, geçiş sayısında lider konumda yer alıyor.

Dört kez dünya şampiyonu, şimdiye kadar 95 başarılı geçiş denemesi yaptı. Bu da onun orta gruptaki yakın savaşta, yarış becerilerini gösterdiğini işaret ediyor.

Vettel'in takım arkadaşı Lance Stroll, yaptığı 91 başarılı atakla bu alanda takım arkadaşını takip ediyor. Üçüncü sırada ise çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso var. İspanyol pilot, toplamda 88 geçiş yaptı.

İlk üç ismin adında 83 geçişle Red Bull pilotu Sergio Perez geliyor. Kimi Raikkonen 78, Lando Norris 77, Daniel Ricciardo 74 ve Charles Leclerc 73 geçiş yapmış durumda.

Geçiş sayıları bu yıl ilk kez ölçülüyor ve yıl sonunda en çok geçiş yapan isme Crypto.com sponsorluğunda özel bir ödül verilecek.

Bu listede, şampiyonluk savaşı veren isimlerin yer almaması oldukça normal. Çünkü ilk çizgiden başlıyorsanız, geçiş yapmanız neredeyse imkansız. Rusya GP ise bir istisnaydı. Max Verstappen, son sıradan başladı ve 2. sıraya kadar çıktığı yarışta toplam 15 geçiş yaptı.

Diğer yandan bu istatistiklerin bir dezavantajı da var. Çünkü genel olarak bu kadar çok geçiş yapmak, bir pilotun veya takımın sıralama turlarında kötü sonuçlar aldığını gösteriyor olabilir.

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