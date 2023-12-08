Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Geçirdiği sağlık sorunu sebebiyle Ben Sulayem'in galadaki rolü az olacak

Hafta içinde geçirdiği tıbbi bir rahatsızlığın ardından FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'in Cuma günkü ödül galasındaki rolü az olacak.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Mohammed Ben Sulayem, FIA President

FIA, başkanın hafta içinde 'rahatsızlanarak düştüğünü ve beyin sarsıntısı geçirdiğini' ve bir hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

Motor sporları federasyonundan yapılan açıklamada, "Birkaç gün önce Başkan (Mohammed Ben Sulayem) rahatsızlanarak düşmüş ve beyin sarsıntısı geçirmiştir. Hastanede tedavi altına alındı ve tamamen iyileşecek." denildi.

Ben Sulayem ayrıca sağlık personeline, Bay Anar Alakbarov [Azerbaycan Otomobil Federasyonu Başkanı] ve ekibine yardımlarından dolayı ve FIA ailesinden iyi dileklerini iletenlere teşekkür etti. FIA, Sulayem'in Bakü'de düzenlenecek ödül töreninde yer alacağını teyit etti.

Cuma akşamı FIA, Max Verstappen ve Red Bull'un ödüllerini alacağı yıllık ödül galasına ev sahipliği yapacak.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Schumacher, yedek pilot rolünün yarattığı hayal kırıklıklarının altını çizdi

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Villeneuve: "Mercedes, doğru yönde ilerliyor"

Villeneuve: "Mercedes, doğru yönde ilerliyor"

Formula 1

Villeneuve: "Mercedes, doğru yönde ilerliyor" Villeneuve: "Mercedes, doğru yönde ilerliyor"

Verstappen: "2024'te grid birbirine daha yakın olacak"

Verstappen: "2024'te grid birbirine daha yakın olacak"

Formula 1

Verstappen: "2024'te grid birbirine daha yakın olacak" Verstappen: "2024'te grid birbirine daha yakın olacak"

Brown: "Kurallar bu kadar katı olmasaydı, gridde farklı araçlar görebilirdik"

Brown: "Kurallar bu kadar katı olmasaydı, gridde farklı araçlar görebilirdik"

Formula 1

Brown: "Kurallar bu kadar katı olmasaydı, gridde farklı araçlar görebilirdik" Brown: "Kurallar bu kadar katı olmasaydı, gridde farklı araçlar görebilirdik"

Son Haberler

Alesi: "RB19'un Verstappen'in aracı olduğu kesin"

Alesi: "RB19'un Verstappen'in aracı olduğu kesin"

F1 Formula 1

Alesi: "RB19'un Verstappen'in aracı olduğu kesin" Alesi: "RB19'un Verstappen'in aracı olduğu kesin"

Villeneuve: "Mercedes, doğru yönde ilerliyor"

Villeneuve: "Mercedes, doğru yönde ilerliyor"

F1 Formula 1

Villeneuve: "Mercedes, doğru yönde ilerliyor" Villeneuve: "Mercedes, doğru yönde ilerliyor"

Russell, "Bu kış kazanç elde edeceğimizden eminim"

Russell, "Bu kış kazanç elde edeceğimizden eminim"

F1 Formula 1

Russell, "Bu kış kazanç elde edeceğimizden eminim" Russell, "Bu kış kazanç elde edeceğimizden eminim"

Ricciardo: "AlphaTauri artık küçük bir F1 takımı değil"

Ricciardo: "AlphaTauri artık küçük bir F1 takımı değil"

F1 Formula 1

Ricciardo: "AlphaTauri artık küçük bir F1 takımı değil" Ricciardo: "AlphaTauri artık küçük bir F1 takımı değil"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol