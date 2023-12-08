Geçirdiği sağlık sorunu sebebiyle Ben Sulayem'in galadaki rolü az olacak

FIA, başkanın hafta içinde 'rahatsızlanarak düştüğünü ve beyin sarsıntısı geçirdiğini' ve bir hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

Motor sporları federasyonundan yapılan açıklamada, "Birkaç gün önce Başkan (Mohammed Ben Sulayem) rahatsızlanarak düşmüş ve beyin sarsıntısı geçirmiştir. Hastanede tedavi altına alındı ve tamamen iyileşecek." denildi.

Ben Sulayem ayrıca sağlık personeline, Bay Anar Alakbarov [Azerbaycan Otomobil Federasyonu Başkanı] ve ekibine yardımlarından dolayı ve FIA ailesinden iyi dileklerini iletenlere teşekkür etti. FIA, Sulayem'in Bakü'de düzenlenecek ödül töreninde yer alacağını teyit etti.

Cuma akşamı FIA, Max Verstappen ve Red Bull'un ödüllerini alacağı yıllık ödül galasına ev sahipliği yapacak.