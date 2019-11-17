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Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

Geçen yıla kıyasla Brezilya'da iki takım derecesini geliştirdi

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Geçen yıla kıyasla Brezilya'da iki takım derecesini geliştirdi
Ekleyen:
, Editör
17 Kas 2019 15:05

Interlagos'ta 2018'e kıyasla sadece iki takım derecesini geliştirebilirken, McLaren en büyük gelişimi kaydeden takım oldu.

Brezilya GP'de pole pozisyonu Max Verstappen'in olurken, en çok gelişen takım McLaren oldu.

İlginç şekilde geçen yılla kıyaslandığında sadece iki takım derecesini geliştirebildi. Geriye kalan sekiz takım geçen yılki derecesinden daha kötü bir tur attı.

McLaren, geçen yıla kıyasla 0.534 saniye daha iyi bir tur atarken, Red Bull da 0.270 saniye daha iyi bir tur attı.

Bu iki takım dışındaki herkes geriledi.

Renault geçen yılki en iyi sıralama derecesinden 0.069 saniye yavaş kalırken, Toro Rosso 0.221, Ferrari 0.257, Racing Point 0.294 saniye ve Mercedes 0.418 saniye daha yavaştı.

Haas 0.615, Alfa Romeo 0.623 ve Williams 0.867 saniye daha yavaş kaldı.

2018'e kıyasla kazanç/kayıp: 

Takım Saniye
 McLaren -0.534
 Red Bull -0.270
 Renault +0.069
 Toro Rosso +0.221
 Ferrari +0.257
 Racing Point +0.294
 Mercedes +0.418
 Haas +0.615
 Alfa Romeo +0.623
 Williams +0.867
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
Editör Kemal Şengül

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