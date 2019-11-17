Geçen yıla kıyasla Brezilya'da iki takım derecesini geliştirdi

Brezilya GP'de pole pozisyonu Max Verstappen'in olurken, en çok gelişen takım McLaren oldu.

İlginç şekilde geçen yılla kıyaslandığında sadece iki takım derecesini geliştirebildi. Geriye kalan sekiz takım geçen yılki derecesinden daha kötü bir tur attı.

McLaren, geçen yıla kıyasla 0.534 saniye daha iyi bir tur atarken, Red Bull da 0.270 saniye daha iyi bir tur attı.

Bu iki takım dışındaki herkes geriledi.

Renault geçen yılki en iyi sıralama derecesinden 0.069 saniye yavaş kalırken, Toro Rosso 0.221, Ferrari 0.257, Racing Point 0.294 saniye ve Mercedes 0.418 saniye daha yavaştı.

Haas 0.615, Alfa Romeo 0.623 ve Williams 0.867 saniye daha yavaş kaldı.

2018'e kıyasla kazanç/kayıp: