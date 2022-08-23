Geçen sene rekor seyirci çeken COTA, ilk sektöre yeni bir tribün inşa etti
COTA pist yönetimi, uzun süredir planlanan yeni tribünün inşaatının tamamlandığını duyurdu.
Yeni tribün, Silverstone'da bulunan ünlü Maggots and Becketts’dakine benzer olarak 3. ve 5. virajların olduğu yere inşa ediliyor.
Tribünden pistin en hızlı bölümlerinden birinin, 6. ve 8. virajlara kadar olan yokuşun ve belli bir bölümünden ise sekizinci virajın görülebileceği tahminleri yapılıyor.
Circuit of The Americas başkanı Bobby Epstein, "Yıllarca süren planların ardından, her zaman inşa etmeyi umduğumuz bu inanılmaz tribün sonunda kuruldu."
"Tribün, yeni bir beş şeritli yol, 200 otobüs, 5 yeni gölge çadırı ve yeni bir hızlı servis menüsü ile birlikte taraftarlar için hazırladığımız çalışmalardan birisi oldu."
"Bu tribün, alanın tamamen yeni bir bölümünü kullanabilmemize ve önerileri hayata geçirmemize olanak verdi." dedi.
Pist, bu yıl F1'deki onuncu yılını kutlamasına rağmen şimdiden gelecek vadeden bir hal aldı. Epstein, yeni tribünün yanı sıra, yarış hafta sonunda taraftarların eğlenebileceği yenilikler için fikirler geliştirdiklerini açıkladı.
Yılın başlarında Statesman’a konuşan Epstein, "Ayın 23'ünde açılacağını umduğum devasa bir eğlence parkı inşa ediyoruz. 30'dan fazla oyuncak ve iki dev hız treni olacak.
“Bunlardan biri ülkede türünün ilk örneği olacak. Diğer eğlence parklarına rakip olacak türden.
"Burada hala çok boş alanımız olduğundan etkinlikler eklemeye devam edeceğiz." dedi.
Çeviri: Altay Gök
Circuit of the Americas tower
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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