Gece çalışma yasağını delen Ferrari, Sainz'ın güç ünitesini değiştirdi

Kurallar gereği takımlar yerel saatle akşam 23:30'la sabah 09:00 arasında araçlar üzerinde herhangi bir çalışma yapamıyorlar. Yaptıkları takdirde de çalışma yasağını delmiş oluyorlar.

Yine kurallara göre takımlar, yıl boyunca iki kez bu yasağı delme hakkına sahipler ve bu süreçte kendilerine herhangi bir ceza verilmiyor.

Ferrari, sürpriz şekilde cuma akşamı başlayan bu çalışma yasağını deldi ve Carlos Sainz'ın aracı üzerinde çalıştı.

Takımdan yapılan açıklamaya göre İspanyol pilotun güç ünitesinde bir sorun tespit edildi.

Dün yapılan analizlerin ardından güç ünitesi verilerinde anormal parametreler vardı ve takım tedbir amaçlı olarak İspanyol pilotun güç ünitesini değiştirdi.

Ferrari, bu yıl ilk kez çalışma yasağını deldiği için herhangi bir ceza almayacak. Fakat Sainz bu yılki üçüncü güç ünitesine geçerek motor cezası almaya yaklaştı.

Sainz, sezonun ilk yarısında üçüncü güç ünitesine geçen dördüncü sürücü. Şimdiye kadar George Russell, Sebastian Vettel ve Esteban Ocon bunu yapmıştı.

Bu, tüm sürücüleri ikinci güç ünitesinde olan tek motor üreticisinin Honda olduğu anlamına geliyor.

Öte yandan Sainz'ın aracından çıkarılan güç ünitesi, daha fazla analiz için Maranello fabrikasına gönderildi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images