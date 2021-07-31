Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Raikkonen henüz araçta mutlu değil
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Gece çalışma yasağını delen Ferrari, Sainz'ın güç ünitesini değiştirdi

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari, güç ünitesi verilerinde anormal parametreler görmesinin ardından gece çalışma yasağını delmek zorunda kaldı ve Carlos Sainz'ın güç ünitesini değiştirdi.

Gece çalışma yasağını delen Ferrari, Sainz'ın güç ünitesini değiştirdi

Kurallar gereği takımlar yerel saatle akşam 23:30'la sabah 09:00 arasında araçlar üzerinde herhangi bir çalışma yapamıyorlar. Yaptıkları takdirde de çalışma yasağını delmiş oluyorlar.

Yine kurallara göre takımlar, yıl boyunca iki kez bu yasağı delme hakkına sahipler ve bu süreçte kendilerine herhangi bir ceza verilmiyor.

Ferrari, sürpriz şekilde cuma akşamı başlayan bu çalışma yasağını deldi ve Carlos Sainz'ın aracı üzerinde çalıştı.

Takımdan yapılan açıklamaya göre İspanyol pilotun güç ünitesinde bir sorun tespit edildi. 

Dün yapılan analizlerin ardından güç ünitesi verilerinde anormal parametreler vardı ve takım tedbir amaçlı olarak İspanyol pilotun güç ünitesini değiştirdi.

Ferrari, bu yıl  ilk kez çalışma yasağını deldiği için herhangi bir ceza almayacak. Fakat Sainz bu yılki üçüncü güç ünitesine geçerek motor cezası almaya yaklaştı.

Sainz, sezonun ilk yarısında üçüncü güç ünitesine geçen dördüncü sürücü. Şimdiye kadar George Russell, Sebastian Vettel ve Esteban Ocon bunu yapmıştı.

Bu, tüm sürücüleri ikinci güç ünitesinde olan tek motor üreticisinin Honda olduğu anlamına geliyor.

Öte yandan Sainz'ın aracından çıkarılan güç ünitesi, daha fazla analiz için Maranello fabrikasına gönderildi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Raikkonen henüz araçta mutlu değil

Önceki haber

Raikkonen henüz araçta mutlu değil
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen ''Kazadan sonra Wolff hariç tüm takım patronları mesaj gönderdi''

2 s
2
Formula 1

Alonso ve Vettel, aralarındaki rekabet hakkında konuştu

2 s
3
Formula 1

Vettel ve Verstappen yeni vites kutusuna geçti

1 s
4
Formula 1

Hamilton ve Vettel'in Macaristan'daki anti-LGBTQ+ yasasına karşı gösterdiği duruş neden önemli?

2 s
5
Formula 1

Macaristan GP 2. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2!

18 s
Son Haberler
Gece çalışma yasağını delen Ferrari, Sainz'ın güç ünitesini değiştirdi
F1

Gece çalışma yasağını delen Ferrari, Sainz'ın güç ünitesini değiştirdi

4dk
Raikkonen henüz araçta mutlu değil
F1

Raikkonen henüz araçta mutlu değil

24dk
Verstappen: "Kendime güveniyorum fakat yakın geçecek"
F1

Verstappen: "Kendime güveniyorum fakat yakın geçecek"

44dk
Vettel ve Verstappen yeni vites kutusuna geçti
F1

Vettel ve Verstappen yeni vites kutusuna geçti

1 s
Perez: "Hem kısa hem de uzun sürüşlerde iyi görünüyoruz"
F1

Perez: "Hem kısa hem de uzun sürüşlerde iyi görünüyoruz"

1 s
Son Videolar
Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:15
Formula 1
21 s

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler

Seidl: 00:54
Formula 1
28 Tem 2021

Seidl: "Sprint yarışlarını spesifik pistlerde kullanmalıyız"

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
18 Tem 2021

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Raikkonen henüz araçta mutlu değil Macaristan GP
Formula 1

Raikkonen henüz araçta mutlu değil

Verstappen: "Kendime güveniyorum fakat yakın geçecek" Macaristan GP
Formula 1

Verstappen: "Kendime güveniyorum fakat yakın geçecek"

Vettel ve Verstappen yeni vites kutusuna geçti Macaristan GP
Formula 1

Vettel ve Verstappen yeni vites kutusuna geçti

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen ''Kazadan sonra Wolff hariç tüm takım patronları mesaj gönderdi''
Formula 1 Formula 1

Verstappen ''Kazadan sonra Wolff hariç tüm takım patronları mesaj gönderdi''

Alonso ve Vettel, aralarındaki rekabet hakkında konuştu
Formula 1 Formula 1

Alonso ve Vettel, aralarındaki rekabet hakkında konuştu

Vettel ve Verstappen yeni vites kutusuna geçti
Formula 1 Formula 1

Vettel ve Verstappen yeni vites kutusuna geçti

Hamilton ve Vettel'in Macaristan'daki anti-LGBTQ+ yasasına karşı gösterdiği duruş neden önemli?
Formula 1 Formula 1

Hamilton ve Vettel'in Macaristan'daki anti-LGBTQ+ yasasına karşı gösterdiği duruş neden önemli?

Macaristan GP 2. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2!
Formula 1 Formula 1

Macaristan GP 2. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2!

Leclerc: "Yarış tempomuz güçlü görünüyor"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Yarış tempomuz güçlü görünüyor"

Macaristan GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.061 saniye önünde lider
Formula 1 Formula 1

Macaristan GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.061 saniye önünde lider

Sainz, yağmur yağmasını umuyor
Formula 1 Formula 1

Sainz, yağmur yağmasını umuyor

Son Haberler

Gece çalışma yasağını delen Ferrari, Sainz'ın güç ünitesini değiştirdi
Formula 1 Formula 1

Gece çalışma yasağını delen Ferrari, Sainz'ın güç ünitesini değiştirdi

Raikkonen henüz araçta mutlu değil
Formula 1 Formula 1

Raikkonen henüz araçta mutlu değil

Verstappen: "Kendime güveniyorum fakat yakın geçecek"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Kendime güveniyorum fakat yakın geçecek"

Vettel ve Verstappen yeni vites kutusuna geçti
Formula 1 Formula 1

Vettel ve Verstappen yeni vites kutusuna geçti

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.