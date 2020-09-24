GDPA, Mugello'daki güvenlik aracı startı hakkında FIA'ya mektup yazdı

Bu konunun, Sochi'de yapılacak olan Cuma günkü sürücüler toplantısında gündeme gelmesi planlandı ve daha sonrasında da GPDA toplantısı yapılacak.

GPDA direktörü Romain Grosjean, kendisinin ve kurumun ortak direktörü Sebastian Vettel'in, kaza hakkında Masi ile iletişime geçmeden önce birliğin başkanı Alex Wurz ve yasal temsilci Anastasia Fowle ile kazayı incelediğini söyledi.

Dört aracın yarış dışı kaldı Mugello kazasında Grosjean, kazadan önündeki araçlardan kaçarak kurtulmayı başarmıştı.

"GDPA WhatsApp grubunda Seb, Alex ve Anastasia ile bir takım tartışmalarımız oldu." diyen Grosjean ekledi: "Ve biz de Michael Masi'ye bir mektup yazdık ve daha iyi ne yapabileceğimizi görmek istedik."

"Bence güvenlik aracı startı olarak Mugello'da hatalı olan bir şey yoktu. İşin sonunda büyük bir kazaya neden olan küçük şeyler vardı, ancak kuralların bazılarında birkaç oynama yapmak yardımcı olabilir."

"Ve bu da bizim tartışmak istediğimiz şey, korkunç bir kazanın önüne geçmek. Ve sanırım biz biraz da şanslıydık, birinin yaralı olmaması açısından, çünkü oldukça yüksek hızda gerçekleşen bir kazaydı ve bir aracın çitler üzerinden uçması biraz can sıkıcı olabilirdi."

Grosjean'ın takım arkadaşı olan ve kaza sonucu yarış dışı kalan dört sürücüden biri olan Kevin Magnussen, güvenlik aracı startlarına güvenlik açısından bakılması gerektiğini söyledi.

"Önümdeki araca göre tepki gösterdim." diyen Danimarkalı pilot ekledi: "Önümdeki araç, onun önündeki araca göre tepki gösterdi ve böyle devam etti, herkes bir tepki vermeye çalıştı. İşin sonunda biri doğru tepkiyi veremedi, bu da kazanın oluşmasına neden oldu."

"Bence bu güvenlik aracı startlarını nasıl yaptığımıza bakmak iyi olurdu, böylece bir anda hızlanmayı ve frenlemeden kaçınabiliriz, bir anda hızlandığımızda da tam gaz gideceğimizi bilebiliriz. Çözüm ne olurdu bilmiyorum, ancak daha güvenli yapmak için bakmaya değerdi."

Kazada yarış dışı kalan bir diğer sürücü olan McLaren pilotu Carlos Sainz, diğer sürücülerin görüşlerini de dinlemek istediğini söyledi - ve bu tartışmanın özel olması gerektiğini söyledi.

"Bence hepimiz bundan ders çıkarıp bir şeyler öğrenmeliyiz." diyen İspanyol pilot ekledi: "Bana göre biz sürücüler olarak bazı insanların startı tahmin etmesi ile birbirimizin hayatlarını kolaylaştırmadık ve arkadakiler için işleri çok karmaşık yaptık. Ve bunu da yarın [Cuma] tartışacağız."

"Bence FIA ile beraber neyi iyi yapabileceğimizi analiz etmemiz gerekiyor çünkü kaza çok büyüktü. Ve bence geri dönüp baktığımda, daha da kötü bir sonuçla karşılaşabilirdik."

"Bunun önüne gelecekte nasıl geçeceğimiz özel bir şekilde tartışılmalı, ancak bana göre kesinlikle ortak bir şekilde buna göz atmamız, tüm düşünceleri ortaya dökmemiz, bunun önüne nasıl geçebileceğimiz konusunda tartışmamız gerekiyor."

"Kişisel olarak ben, herkesin düşüncesini dinlemek için sürücüler toplantısına kadar beklemek istiyorum, bazı sürücülerin neden büyük farklar açtığını dinlemek ve ne söyleyeceklerini görmek istiyorum. Aynı zamanda güvenlik aracının ışıkları neden bu kadar geç söndürdüğü gibi şeyleri de."

"Bir karara varmadan önce, bir grup kurup gelecekte neleri daha iyi yapacağımızı tartışmadan önce herkesin fikrini duymak istiyorum."

"Bence oturup, tartışıp, herkesin fikrini almamız ve neyi daha iyi yapabileceğimizi görmemiz gerekiyor. Ancak bana göre FIA'yı veya sürücüleri herkesin önünde eleştirmek de doğru değil, bu tür durumların her zaman özel olarak tartışılmasından yanayım."