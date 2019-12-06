Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Gazprom, Renault veya Alpha Tauri'nin isim sponsoru olabilir!

paylaşım
yorumlar
Gazprom, Renault veya Alpha Tauri'nin isim sponsoru olabilir!
Ekleyen:
, Editör
6 Ara 2019 08:40

GPToday.net'in haberine göre daha önce Formula 1'de yer alan ünlü Gazprom, Renault veya Alpha Tauri ile spora dönmeye hazırlanıyor.

Gazprom, Rusya'nın en büyük yakıt ve dünyanın en büyük doğal gaz şirketi konumunda yer alıyor. Sporun sürüdürülebilirlik ve yakıt alanındaki mevcut gelişimi göz önüne alındığında şirket, Formula 1'e geçiş yapmak istiyor.

Daha önce Gazprom 2002 ve 2003 yıllarında Minardi'nin sponsoruydu ve sonrasında spordan ayrıldılar.

Formula 1, sporu daha çevreci hale getirmek için çaba gösteriyor ve bu da Gazprom'u spora çeken şeylerin başında geliyor.

Gazprom, Renault veya Alpha Tauri'nin isim sponsoru olarak spora katılmayı düşünüyor.

Şu anda Formual 1'de yarışan tek Rus pilot Daniil Kvyat. Bununla birlikte 2018'de Williams'la F1'de yarışan Sergey Sirotkin de Renault için yedek pilotluk yapıyor ve bu da kendileri için cazip bir seçenek.

Anlaşmanın dört yıllık olması ve yıllık 35 milyon euro değerinde olması bekleniyor.

Fergal Walsh imzalı GPToday.net sitesinin haberine göre Williams da Gazprom için seçeneklerden birisi.

Ayrıca Gazprom, tıpkı Heineken gibi Formula 1'in çeşitli yarışlarına da sponsor olabilir.

Sonraki haber
Tarihte bugün: Keke Rosberg'in doğum günü

Önceki haber

Tarihte bugün: Keke Rosberg'in doğum günü
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull, 2020'de Ferrari'yi protesto edebilir

2s
2
Formula 1

Mercedes, 2020'de tüm zamanların en yüksek F1'e giriş ücretini ödeyecek

3
Formula 1

Gazprom, Renault veya Alpha Tauri'nin isim sponsoru olabilir!

30dk
4
MotoGP

Valentino Rossi, Mercedes F1 testi için koltuk ayarı yaptı

5
Formula 1

Villeneuve: “Ferrari’nin ihlali ‘tuhaf’ kuralı gün yüzüne çıkardı”

Son Videolar

Yeni Zandvoort pistinde sanal bir tur 01:24
Formula 1

Yeni Zandvoort pistinde sanal bir tur

Max Verstappen ve Alex Albon'ın çöldeki kapışması 03:01
Formula 1

Max Verstappen ve Alex Albon'ın çöldeki kapışması

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

Son Haberler

Gazprom, Renault veya Alpha Tauri'nin isim sponsoru olabilir!
F1

Gazprom, Renault veya Alpha Tauri'nin isim sponsoru olabilir!

Tarihte bugün: Keke Rosberg'in doğum günü
F1

Tarihte bugün: Keke Rosberg'in doğum günü

Kubica, Racing Point'le anlaşmaya yakın
F1

Kubica, Racing Point'le anlaşmaya yakın

Webber: "Vettel iyi bir dinleyici değil"
F1

Webber: "Vettel iyi bir dinleyici değil"

Red Bull, 2020'de Ferrari'yi protesto edebilir
F1

Red Bull, 2020'de Ferrari'yi protesto edebilir

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.