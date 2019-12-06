Gazprom, Renault veya Alpha Tauri'nin isim sponsoru olabilir!

Gazprom, Rusya'nın en büyük yakıt ve dünyanın en büyük doğal gaz şirketi konumunda yer alıyor. Sporun sürüdürülebilirlik ve yakıt alanındaki mevcut gelişimi göz önüne alındığında şirket, Formula 1'e geçiş yapmak istiyor.

Daha önce Gazprom 2002 ve 2003 yıllarında Minardi'nin sponsoruydu ve sonrasında spordan ayrıldılar.

Formula 1, sporu daha çevreci hale getirmek için çaba gösteriyor ve bu da Gazprom'u spora çeken şeylerin başında geliyor.

Gazprom, Renault veya Alpha Tauri'nin isim sponsoru olarak spora katılmayı düşünüyor.

Şu anda Formual 1'de yarışan tek Rus pilot Daniil Kvyat. Bununla birlikte 2018'de Williams'la F1'de yarışan Sergey Sirotkin de Renault için yedek pilotluk yapıyor ve bu da kendileri için cazip bir seçenek.

Anlaşmanın dört yıllık olması ve yıllık 35 milyon euro değerinde olması bekleniyor.

Fergal Walsh imzalı GPToday.net sitesinin haberine göre Williams da Gazprom için seçeneklerden birisi.

Ayrıca Gazprom, tıpkı Heineken gibi Formula 1'in çeşitli yarışlarına da sponsor olabilir.