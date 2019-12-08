Schumacher: "F1'e geçmek için çok çalışıyorum"

Yedi kez dünya şampiyonu Michael'ın oğlu olan Mick Schumacher, bu yıl Formula 2'deki ilk yılını geçirdi ancak şampiyonada ilk ona girmeyi başaramadı.

Sezonu sadece bir galibiyetle tamamlayabilen Alman pilotun adı F1 takımlarıyla anılsa da, bir yıl daha Formula 2'de yarışacak.

Fransız L'Equipe'ye verdiği demeçte, hedefinin Formula 1 olduğunu ve bunun için çok fazla çaba gösterdiğini söyledi.

Schumacher, “Formula 1’in hayal ettiğimden çok farklı olduğuna eminim. Öncelikle orada daha fazla kaynak olacak."

"Daha fazla hazırlık ve daha fazla teknik toplantı gerekiyor. Etrafımda daha fazla mekaniker ve yapmam gereken daha fazla iş olacak. Ama bunu yapmak istiyorum."

“Orada olmak istiyorum ve bu yüzden oraya gitmek için her gün çok çalışıyorum. Hâlâ öğreniyorum ve bunu yapmayı seviyorum."

“Bu yıl neredeyse beş yıldır orada olan sürücülere karşı mücadele ettiğim bir şampiyonaya girdim ve aradaki fark gerçekten çok büyüktü."

“Kazanmayı seviyorum ve bu yüzden sonuçlardan memnun değilim, ama bu sezona baktığımda, bir çaylak olarak beklentilerimi karşıladım. Sonuçlar mükemmel değildi, ama o kadar da kötü değildi."

“Tam da tahmin ettiğim gibi sıralama turları başta olmak üzere gelişebileceğim pek çok alan var."

"İki yaşından bu yana karting yapıyorum ve doğduğumdan itibaren babamı araç sürerken görüyorum. Yani bundan farklı bir şey yaptığımı hayal edemiyorum. Bu sporu seviyorum, araç sürmeyi ve kazanmayı seviyorum

"Hedefim F1 ve bu yüzden 2020'de F2 şampiyonluğunu kazanmam gerekiyor." dedi.