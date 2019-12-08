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Formula 1 / Son dakika

Gazprom, F1'e dönüşle ilgilenmiyor

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Gazprom, F1'e dönüşle ilgilenmiyor
Ekleyen:
, Editör
8 Ara 2019 07:19

Gazprom son haftalarda çıkan iddialarına aksine Formula 1'e sponsor olarak dönmeyi düşünmüyor.

GPToday.net'in haberine göre daha önce Formula 1'de yer alan ünlü Gazprom şirketi, Renault veya Alpha Tauri ile spora dönüşü gözden geçiriyor.

Daha önce Gazprom 2002 ve 2003 yıllarında Minardi'nin sponsoru olan Gazprom'un Renault veya Alpha Tauri'nin isim sponsoru olarak spora dönebileceği iddia edilmişti.

Anlaşamnın dört yıl olacağı ve hatta yıllık 35 milyon euro'luk bir bütçe bile belirlendiği iddia ediliyordu ancak konu hakkında açıklama yapan Gazprom, bu iddiaları kabul etmedi.

Gazprom sözcüsü Sergey Kupryanov, "Bu haberde aynı zanda hem Formula 1'in hem de bir takımın sponsoru olmayı planladığımız ve obileceğimiz yazıyor."

"Elbette hepimiz sponsor olabiliriz. Ama olmayı planlıyor muyuz? Hayır, sponsor olmayı planlamıyoruz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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