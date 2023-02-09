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Gay-Rees: "Masi'nin kararlarının amacı kameralara oynamak değildi"

Senna belgeselinin yapımcısı James Gay-Rees, eski yarış direktörü Michael Masi'nin 2021 Abu Dhabi'deki kararlarının kameraya oynamak amaçlı alındığı iddialarını reddediyor.

Altay Gök
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Gay-Rees: "Masi'nin kararlarının amacı kameralara oynamak değildi"
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Abu Dhabi'deki unutulmaz yarışın son turunda yaşananlar, son turda şampiyonluğun değişmesine, doğal olarak da tepkilere yol açmıştı.

Son turun başında üçüncü sırada yer alan ve önündeki araçların turlarını geri alamaması nedeniyle az kalsın podyuma veda edecek olan Carlos Sainz kararı "adaletsiz" ve "garip" olarak nitelendirirken, Lando Norris ise Michael Masi'nin kameralara oynadığını düşündüğünü söyledi.

Norris, "Karar açıkçası bir kavga çıkması için alındı, bu da elbette televizyon içindi."

Ancak bu iddiayı reddeden Gay-Rees, Masi'nin o esnada kameraları veya Netflix dizisi Drive to Survive'ı düşünmeyeceğini söylüyor.

The Guardian'a konuşan Gay-Rees, "Masi'nin çok fazla baskı altında olduğunu ve bazı şeyleri biraz yanlış anladığını düşünüyorum."

"Yarış sırasında tutup da 'Netflix ne istiyor?' diye düşündüğünü sanmıyorum."

Drive to Survive'ın başarısını da kısaca yorumlayan Gay-Rees, "İnsanlarda elit sporculara karşı büyük bir merak ve sporu farklı bir şekilde anlama, perdenin arkasına geçerek kişisel yatırımı görme arzusu var." dedi.

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