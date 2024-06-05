Gasly, Alpine'deki geleceği hakkında net konuşmak istemiyor

Alpine, Gasly'nin mevcut takım arkadaşı Esteban Ocon ile yıl sonunda “yollarını ayırma konusunda anlaştıklarını” doğruladı. Eski Red Bull pilotunun anlaşması sezon sonunda sona ererken Gasly 2025 ve sonrası için seçeneklerini değerlendiriyor.

Geleceğine karar vermesi gereken pilotlardan biri olan Gasly'nin gelecek sezon Alpine'de kalması Fransız pilot için seçeneklerden biri olarak görülürken, Monte Karlo'da takım arkadaşıyla yaşadığı ve çok konuşulan çarpışmadan önce kendisine geleceği hakkında sorular soruldu.

Ocon'la yaşadığı temastan sonra yarışa devam ederek sezonun ilk puanını aldı ancak takımı 2024'e araçlarıyla zorlu bir başlangıç yaptıktan sonra bu yıl şu ana kadar ilk 10'a girmekte büyük ölçüde zorlandı.

Pierre Gasly, Alpine A524 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Gasly şu anki “zor durumlarını” idare etme biçimlerinden dolayı takımını övdü, ancak gelecekte gridde daha üst sıralarda mücadele etmek istediğini de kabul etti.

Gasly, medyaya verdiği demeçte, “Konuyu çok fazla yaymak istemiyorum, çünkü bazı şeyleri bağlamından koparmak çok kolay, ancak hepimiz sürücü piyasasındaki durumun farkındayız”

“Yani şu an için açıklayacağım bir şey yok ve sizler de ne zaman bir şey açıklayacağımı bileceksiniz ve neler olup bittiğinin farkındasınız.”

“Açıkçası pilot olarak yapabileceğim tüm farklı alanlarda diğerlerini geçmenin fırsatlarını arıyorum ve zorluyorum çünkü hedef hepimiz için ortak.”

“Kimse şu anda içinde bulunduğumuz durumdan hoşnut değil ama yine de takımda o motivasyonu görüyorum.”

“Takımın tepkisini görüyorum ve bu hepimiz için zor olan bir durumda kesinlikle olumlu bir tutum.”

“Açıkçası, daha iyi pozisyonlar için savaşmayı seviyorum, bu yüzden sanırım önümüzdeki haftalarda ve aylarda rüzgar tünelinde elde ettiğimiz bulgularla neler yaptığımızı ve araç konseptleri hakkında alacağımız kararları zaman gösterecek.” dedi.