Gasly'nin vites kutusunda arıza yok, sorunun kaynağı direksiyon
Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, Pierre Gasly'nin vites kutusu arızası yaşamadığını, sadece yedek direksiyonunda çıkan bir elektronik arızasından etkilendiğini söylüyor.
Güvenlik kamerası arızası nedeniyle sadece beş dakika sürebilen ilk antrenman seansında kırmızı bayraklara sebep olan asıl olay, Gasly'nin bir vites kutusu arızası nedeniyle yolda kalmasıydı!
Alpine'in sorunları Gasly ile bitmedi, ikinci antrenman seansında da Esteban Ocon su basıncını kaybetmesi nedeniyle kenara çekmek zorunda kaldı.
Antrenmanların ardından sorunlarla ilgili konuşan Otmar Szafnauer, özellikle Gasly'nin yaşadığı sorunu açıklığa kavuşturmaya niyetliydi.
RacingNews365'e verdiği röportajda Szafnauer, "Her zaman yaptığımız gibi, ilk antrenman seanslarında her zaman yedek direksiyonlarla piste çıkıyoruz, bunun sebebi kurulumlarını yapmak ve bir sıkıntı oluşması durumunda rahatça kullanabilmek."
"Bir de baktık ki Pierre'in aracının direksiyonunda elektronik bir sorun var. Aracı geri alıp ana direksiyona geçtik ve tüm sıkıntılar ortadan kalktı!
"Dolayısıyla direksiyon simidindeki elektronik aksamın hangi parçasının arızalandığını anlamamız gerekiyor."
"Esteban'ın seansı ise aracındaki su basıncının düşmesi nedeniyle son buldu, bu sorunun nedenini araştırmak için zaman ayıracağız."
"Epey zaman kaybettik, sıralama öncesinde kendimizi mümkün olan en iyi konuma getirmek için çok daha sorunsuz bir üçüncü serbest antrenman seansı geçirmeliyiz."
"Değişken koşullarla karşı karşıyayız gibi görünüyor, gün boyunca yağmur ihtimali yüksek, bu nedenle tüm olasılıklara hazır olacağız." dedi.
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