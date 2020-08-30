Gasly: "Duvara gireceğimizi düşündüm!"

Yarışa sert lastiklerle 12. sıradan başlayan Gasly, agresif startın ardından ilk turlarda 8. sıraya kadar yükseldi ve ardından güvenlik aracıyla herkes pite girdiğinde 4. sırada kendisine yer buldu.

Uzun süre yerini koruyan Gasly, pite geldikten sonra 16. sıraya kadar gerilese de kalan bölümde yükselerek 8. sırada yarışı tamamladı.

Yarışın başında Perez'e yaptığı ayakla dikkatleri üzerine çeken Gasly, günün pilotu seçildi.

Yarışın ardından konuşan Gasly, "Her zaman günün pilotu seçilmek güzeldir. Bu yüzden benim için oy veren herkese teşekkürler. Bizim için oldukça iyi bir yarış oldu."

"Sert lastiklerle başlangıçta oldukça zordu ancak evet, ilk virajda dışarıda biraz boşluk gördüm ve Dany'nin dışından devam ettim. Orada çekişi yakalamaya çalıştım."

"O esnada aynalarımdan bakıyordum çünkü Dany tam olarak sağımdaydı ve ona biraz boşluk bırakmak istedim. Sonrasında hava koridorunda kalmaya çalıştım. Oldukça karmaşıktı. Doğru boşluğu bırakmaya, ardından 5. virajda aracı en iyi yerde konumlandırmaya çalışıyordum."

"O esnada Dany de tam olarak Norris'in arkasındaydı. O bölümde sert lastiklerle etrafımdaki yumuşak lastikli pilotlara karşı zorlanıyordum. Bu yüzden temiz yarışıp, öndekilere mümkün olduğu kadar yakın kalmaya çalıştım.İlk turda iki sıra kazandığım için mutluydum çünkü bunu beklemiyorduk."

"İlk 3 turda biraz zorlanmayı bekliyorduk ancak tam tersi oldu. Harika hissettim. Diğerlerine göre çok daha hızlıydım ve hemen bazı ataklar yaptım."

"Perez'e atak yaparken dürüst olmalıyım ki duvara gireceğimizi düşündüm. Şaka yapmıyorum. İçerideydim ve daha fazla bir yere gidemezdim. O anlarda muhtemelen 280 - 300 km/s hızdaydık. Sergio beni sıkıştırdı ancak bunun üzerine ayağımı gazdan çekmemeye karar verdim. O atağı tamamlayacaktım ve çok yakındık. Sergio sert bir yarışçı, bunu biliyordum ancak bunu yapmalıydım. Beni sıkıştırmaya başladığında kalp atışım hızlandı ancak atağa sadık kaldım. O an bırakmamın mümkün olmayacağını düşünüyordum. Bu atağı tamamlamalıydım ve sonucu harika oldu." dedi.

Gasly'e yarış içerisinde mücadele ettiği isimlere farklı yaklaşım sergileyip sergilemediği soruldu. Bu soruya cevap olarak Gasly, "Pek sayılmaz çünkü sınırın nerede olduğunu ve çizgiyi aşmamanız gerektiğini biliyorsunuz. Sınır çizgisi oradaydı, bir araçlık bir boşluk vardı." cevabını verdi.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel'e yaptığı atak için ise Gasly, "Bu hafta sonu kanatlarla alakalı çok fazla şey denediler. Hem düşük yere basma gücü, hem de yüksek yere basma gücü üreten kanatları denediler. Onlar için durumun acı verici olduğunu söyleyebilirim. Geçen sene başardıklarına bakarsak, onların bu kadar yavaş olduğunu görmek acı verici. Çok ciddi fark var ve gerçekten savaşamıyorlar. Tabii ki onların önünde yarışı tamamladığım için mutluyum ancak onlar zor zaman geçiriyorlar." dedi.