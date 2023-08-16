Gasly'nin menajeri: "Alpine'in performansından ötürü hayal kırıklığına uğradık"

Pierre Gasly, 2022 sezonunun ardından AlphaTauri'den ve Red Bull bünyesinden ayrılarak Alpine'e geçme kararı almıştı.

Gasly, burada Fernando Alonso'nun koltuğuna geçti ve daha iyi sonuçlar elde etmeyi umut ediyordu.

Fakat şimdiye kadar puan mücadelesi vermekte bile zorlandı. Bu yılki en iyi sonucu Monako'daki yedinciliği olan Gasly, Belçika'daki sprint yarışında bir üçüncülük aldı.

Alpine genel klasmanda altıncı sırada yer alıyor ve durum büyük bir sürpriz olmadığı takdirde de sezonu bu noktada tamamlayacak.

Son dönemde Alpine yönetiminde önemli değişiklikler oldu ve takım içerisinde bir tür kaos olduğu düşünülüyor.

Hal böyle olunca Gasly ve menajeri, Alpine'e geçişten umduğunu bulamamış durumdalar.

Le Goff ,RMC'ye verdiği demeçte "Alpine'in bu yılki aracı beklentilerimizin biraz altında kaldı."

"Yani evet, bizim tarafımızda biraz hayal kırıklığı var."

"Pierre, AlphaTauri'yi bir ya da iki puan için savaşma uğruna bırakmadı. Bu bence sır değil." dedi.

Pierre Gasly, Alpine A523 Fotoğraf: Alpine

Le Goff, uzun zamandır birbirleriyle neredeyse hiç konuşmayan fakat bu yıl Alpnie'de takım arkadaşı olan Gasly ve Esteban Ocon arasındaki ilişkinin iyi gittiğini ekledi.

"Her şey yolunda gitti, uzun zamandır hiçbir sorun yaşanmadı. Hatta birlikte eğlendiler."

"Pierre şimdiye kadar takımdan büyük destek gördü. Viry-Châtillon ve Enstone'a yaptığı ilk ziyaretlerden itibaren kendini evinde hissetti. Burada kendisine inanan insanları görmekten çok mutlu oldu."

"Mühendisler ve garajla olan ilişkisi kısa sürede çok iyi bir seviyeye geldi."