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Formula 1 / Emilia-Romagna GP / Son dakika

Gasly'nin Imola'da yarış dışı kalmasına kaynaktaki bir hata yol açmış

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Gasly'nin Imola'da yarış dışı kalmasına kaynaktaki bir hata yol açmış
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Çeviren: Memet Kağan Bilgili

AlphaTauri Formula 1 pilotu Pierre Gasly, kaynaktaki bir sorun su basıncının düşmesine yol açtıktan sonra Emilia Romagna GP’sinde yarış dışı kalmasını “çok zor” olarak nitelendirdi.

Fransız pilot gridde 4. başlamıştı ve iyi bir sonuç alması bekleniyordu, hatta ilk turda sonradan yarışı kazanacak olan Lewis Hamilton’la yan yana yarışırken sonunda geri çekilmek zorunda kaldı.

AlphaTauri mekanikerleri yarış başlamadan önce bir su sızıntısı gördü ve gridde verdikleri acele uğraşlar sonucu sorunu çözebildiklerini umuyorlardı.

Gasly iyi bir kalkış aldı ve kötü başlayan Hamilton’un sağına geçti ama çimene yaklaştıkça ayağını gazdan çekerek Daniel Ricciardo’ya bir sıra kaybetti.

Sadece 8 tur sonra Gasly’e telsizden “terminal durum” bildirisi verildi ve devamında şu anda yarıştan çekilmekten başka seçenekleri olmadığını yoksa her şeyin patlayacağını söylediler.

O da Honda güç ünitesini korumak adına 5. sıradayken pite girerek yarıştan çekildi. Takım arkadaşı Daniil Kvyat ise yarışı 4. sırada tamamladı.

Gasly: “Bu çok zor bir durum; özellikle burada, Imola’da, kendi topraklarımızdaki yarışta. Şu ana kadar tüm hafta sonu iyi gidiyordu.”

“Yarıştan çekildiğim için çok üzgünüm ama ekip gride giderken bile su basıncındaki düşüşü tespit etti ve gridde bunu çözmek için her şeyi denediler. Ne yazık ki işe yaramadı, bu da birkaç tur sonrasında çekilmemiz gerektiği manasına geliyor.”

“Her zaman en iyisini umut ediyorsunuz. İyi bir kalkış yaptım, tepki zamanım çok iyiydi. Lewis’le yan yana gitmeye çalıştım ama fazla yakın ve çok zor olduğuna karar vererek geri kaldım.”

“Ondan sonra 5. sıradaydık. Tüm hafta sonu araç çok hızlıydı, Daniel’in arkasında iyi hissediyordum ve galiba ondan biraz daha hızlıydık. Bence kesinlikle ilk 5 için savaşıyorduk.”

“Kendi topraklarımızdaki bir yarışta çok kötü hissetiriyor. Ama ne yazık ki motor sporları böyle. ”

Takım patronu Franz Tost, ekibin yarış başlamadan önce sorunun düzeldiğini düşündüğünü söyledi.

Tost: “Sorunun çözüldüğünü sandılar. Ama orada küçük bir kırık parça kaldı ve ne yazık ki yarış gitti.”

“4-5 tur sonrasında su basıncının düştüğünü gördük, ve güç ünitesine zarar vermek istemediğimiz için onu garaja çekme kararı aldık. Radyatörde kaynakla tutturulan bir kısım kırılmış.”

“Onun için inanılmaz bir hafta sonuydu. Dün yok iyi bir sıralama çıkararak 4. sırayı aldı. Bugün de inanılmaz bir kalkış alarak Hamilton’un yanına geçti, ama Hamilton onu sağa itince geri çekilmek zorunda kaldı.”

“Yine de ilk turu 5. sırada tamamladı. Ve bence onun açısından inanılmaz bir hafta sonu olduğunu söylemeliyim.”

“Şimdi bir toplantı yaptık, yarış değerlendirmesi, ve tabii ki o da, biz de çok hayal kırıklığına uğramış durumdayız çünkü çok iyi puanlar kazanabilirdi.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Pilotlar Pierre Gasly
Editör Adam Cooper

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