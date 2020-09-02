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Formula 1 / Son dakika

Gasly'nin formu, Red Bull'un pilot fikrini değiştirmedi

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Gasly'nin formu, Red Bull'un pilot fikrini değiştirmedi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Red Bull, Pierre Gasly'nin son zamanlarda ortaya koyduğu etkileyici performansa rağmen, Formula 1'deki mevcut sürücü kadrosundan memnun.

Gasly, bu yıl AlphaTauri ile iyi sonuçlar elde etti ve şimdiye kadar Daniil Kvyat'tan 16 puan daha fazla almayı başardı. Fransız sürücü şu anda şampiyonada Sebastian Vettel'in de önünde yer alıyor.

Red Bull'dan Alex Albon'un sezon başında bazı zorluklar yaşaması nedeniyle bazı kesimler, Gasly'nin Red Bull'a dönebileceğini öne sürdüler. 

Gasly, 2019 sezonunda Red Bull için yarıştı ancak yaptığı zor başlangıcın ardından Belçika GP öncesinde Toro Rosso'ya geri gönderildi ve yerini çaylak Albon aldı.

Ancak Red Bull takım patronu Christian Horner, takımın Albon'un yaptığı işten tamamen memnun olduğunu ve Gasly'nin öne çıkmasının temel sebebinin "sürmesi daha kolay olan" AlphaTauri aracı olduğunu düşünüyor.

Gasly hakkında sorulan Horner, “AlphaTauri'nin ona sağladığı ortamda iyi performans sergilediğini düşünüyorum."

“Bu yıl sahip oldukları aracın iyi bir araç olduğunu düşünüyorum ve belki de bizim aracımıza göre sürmesi daha kolay bir araç."

"Ama bence Alex, pazar günleri performans olarak çok güçlüydü. [Belçika'da] başka bir iyi yarış daha çıkardı. Savunması, geçişleri ve atağa kalkması her zaman güçlü ve bence doğru yönde gidiyor."

“Bir bakıma Pierre'in tekrar formunu yakaladığını görmek güzel ve bu sayede programımızda kalmaya devam ediyor. Ama durumdan memnunuz." dedi.

Horner, Albon'un sürmesi son derece zor bir araç olan RB16 ile çok iyi baş ettiğini söyledi ve kazandığı puanların Red Bull için önemli olduğunu dile getirdi.

Red Bull'un en büyük sorununun Mercedes'in kazanmaya devam etmesi olduğunu belirten Horner, "Bence Alex [Belçika'da] çok sağlam bir hafta sonu geçirdi, bu sayede şu anda sürücüler şampiyonasında dördüncü sıra."

"Rekabet ettiğiniz iki aracın da aynı olması ve her hafta sonu aynı aracın kazanması açıkça sinir bozucu. Ancak bunu bir noktada değiştirmek adına çok çabalıyoruz." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Alexander Albon , Pierre Gasly
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al , AlphaTauri Şimdi al
Editör Jonathan Noble

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