Gasly'nin 2023 koltuğu 2-3 hafta içerisinde netleşecek

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AlphaTauri sürücüsü bu yılın başlarında, 2023 Formula 1 sezonunun sonuna kadar AlphaTauri ile sözleşmesi olduğunu doğrulamıştı. Ancak AlphaTauri pilotunun aynı zamanda Alpine'e geçme ihtimali de konuşuluyor.

Fernando Alonso Aston Martin'e transfer olurken, yedek pilot Oscar Piastri'nin McLaren ile anlaşma imzalamasıyla birlikte Alpine'de, Esteban Ocon'un yanındaki koltuk boş kaldı.

Gasly, AlphaTauri'ye geri dönmeden önce Red Bull takımında yarım yıl geçirmişti. Sergio Perez'in önümüzdeki iki yıl boyunca Red Bull'da Max Verstappen ile birlikte yarışacağının duyurulmasıyla, Gasly'nin ilerleme şansı başka bir takımda olabilir ve Red Bull onun gitmesine izin vermeye istekli gibi görünüyor.

Red Bull AlphaTauri koltuğu için IndyCar pilotu Colton Herta'yı düşünüyordu, ancak Herta'nın F1 süper lisansı için yeterli puana sahip olmaması ve FIA tarafından muafiyet verilmemesi üzerine bu durum rafa kaldırılmış gibi görünüyor.

Geçen hafta AlphaTauri, Gasly'nin mevcut takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın 2023'te takımda kalacağını duyurdu. Ancak takım, sözleşmesi daha önce duyurulmasına rağmen; gelecek yıl için Gasly'nin rolünden bahsetmedi.

Singapur'daki FIA basın toplantısında konuşan Gasly, gelecek planlarının yakında açıklanacağını söyledi.

Gasly, "Açıkçası herkes devam eden konuşmalar ve tartışmalar olduğunu biliyor."

"Ancak benim açımdan, umarım önümüzdeki iki veya üç hafta içinde geleceğim hakkında net bir cevap alırız."

"Şu ana kadar hiçbir şey değişmedi. Geleceğimle ilgili bir şey doğrulandığında eminim siz de bunu hemen öğreneceksiniz." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Gasly geçen yıl şampiyonayı 110 puanla dokuzuncu sırada tamamlamıştı. Ancak takımın rekabet gücü 2022'de düştü ve bu sezon şu ana kadar sadece 22 puanı var.

Fransız pilot, AlphaTauri takım patronu Franz Tost'un takımın bu seneki mücadelesinden dolayı 'biraz huysuz' olduğunu kabul etti.

Gasly, "Bu sezonun gidişatından hepimiz gibi o da pek memnun değil."

"Ancak yıl sonuna kadar pozitif kalmanın ve hâlâ yapıcı olmanın önemli olduğunu düşünüyorum."

"Açıkçası takımlar şampiyonasında yedincilik için savaşmak bazı insanlar için önemsiz ama yine de gelecek sezon için oldukça fazla paradan bahsediyoruz." dedi.

AlphaTauri, Haas'ın bir puan ve son beş yarışta üstünlük gösteren Alfa Romeo'nun 19 puan gerisinde sekizinci sırada yer alıyor. Gasly, hedeflerinin bu iki takımı yıl sonundan önce geçmek olduğunu söyledi.

AlphaTauri pilotu, "En azından aradaki puan farkını kapatıp Haas ve Alfa'nın önüne geçmek istiyoruz. 16 yarıştan sonra sadece 33 puanımız olduğunu düşünürsek, bu çok zor olacak ama imkansız diye bir şey yok, bunu geçmişte gördük."

"Sadece gerçekten güçlü bir sonuca ihtiyacımız var ve sonra bu mümkün olabilir. En azından Haas'ı geçebilirsek Abu Dabi'ye geldiğimizde bir şeyler için savaşabiliriz." dedi.