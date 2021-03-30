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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Gasly'in teması, Ricciardo'nun tabanına hasar vermiş

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Adam Cooper
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

McLaren, Bahreyn Grand Prix'si sonrası yaptığı incelemelerin ardından Daniel Ricciardo'nun tabanının, Pierre Gasly ile yaşadığı temas nedeniyle hasar aldığını doğruladı.

Gasly'in teması, Ricciardo'nun tabanına hasar vermiş

Avustralyalı pilot, yeni takımıyla ilk sıralama turlarını altıncı sırada tamamlamış ve takım arkadaşı Lando Norris'i geçmişti. Ancak Ricciardo yarışı, takım arkadaşının yaklaşık 20 saniye ardında yedinci sırada tamamladı.

Bu fark ve sonuç, Avustralyalı pilotu hayal kırıklığına uğratmıştı ve tempo eksikliğinin, araçtaki hasardan kaynaklanmış olmasın umduğunu belirtmişti.

Ricciardo, yaptığı açıklamada, "Yarış ilerledikçe tempo olarak yavaşladığımız hissettim. Yarışın ilk bölümünde hemen hemen Lando ve Charles ile aynı tempoda gittiğimi hissettim, ama orta lastiklere geçmemizin ardından biraz uzaklaştılar, sonra sert lastiğe geçince daha da uzaklaştılar. Yani yarış ilerledikçe geride kaldığımı hissettim."

"Elbette 50 tur boyunca henüz tempo olarak istediğim seviyede değilsem, farkın açılacağını biliyorsunuz. Hasar almış olmamızı ümit ediyorum, belki de tempomun bir kısmının açıklaması budur." demişti.

Takım, yarıştan sonra araç üzerinde incelemelerde bulundu ve inceleme sonrası AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ile yaşadığı temastan ötürü Ricciardo'nun tabanının hasar aldığı ve bundan ötürü önemli bir yere basma gücü kaybı yaşadığı ortaya çıktı.

Takım patronu Andreas Seidl, Pazartesi günü yapmış olduğu açıklamada, "Yarış sonrasında yaptığımız incelemelerde, Pierre'in ilk turda Daniel'in aracının arka kısmına çarpmasından ötürü tabanda bir hasar oluştuğunu keşfettik."

"Bu hasar, önemli miktarda yere basma gücü kaybına neden oldu. Performans kaybına rağmen, Daniel sorunlarla başa çıkmak ve takım adına önemli puanlar almak için sahip olduğu deneyimi kullandı. Şimdi bir sonraki yarışı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Ricciardo, Gasly'nin kendisine olan temasını hissetmediğini söylüyor.

"Dürüst olmak gerekirse, hiç hissetmedim. Hasar aldığını duydum ve onu yarış sonunda görünce 'Ne oldu?' diye sordum. O da bana 'aracının arka kısmına çarptım' diye cevap verdi."

"Yani neler olduğuna dair hiçbir fikrim yok ama evet, eğer tabanım hasar almışsa, muhtemelen bu gece daha rahat uyurum!"

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Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Editör Pablo Elizalde

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