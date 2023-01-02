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Formula 1 Haberler

Gasly 'zor' bir yılın ardından ruh sağlığını nasıl korudu?

2022 F1 sezonu Pierre Gasly ve AlphaTauri için zorlu bir sezon oldu. Fransız pilot; ruh sağlığını korumak için sezon boyunca kaçırdığı fırsatları düşünmek istemediğini belirtti.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Gasly 'zor' bir yılın ardından ruh sağlığını nasıl korudu?
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Gasly ve AlphaTauri takımı için zor bir sezon oldu ve Red Bull'un kardeş takımı 2021 Takımlar Şampiyonasında elde ettikleri 6. sıradan, 9. sıraya geriledi.

Ayrıca Gasly, bir önceki sezon Pilotlar Şampiyonasında 9. iken bu sezon 14. sıraya düştü. 

Düzenli olarak puan almak için mücadele etmenin yanı sıra, Fransız pilot birkaç kez ceza aldı ve bu nedenle Alpine ile ilk kez yarışacağı 2023 sezonuna 10 ceza puanıyla başlayacak.

Bir pilotun 12 aylık bir süre içinde 12 ceza puanına ulaşması halinde bir yarıştan men edilme cezası göz önüne alındığında bu durum, onu bu ceza riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Yıl boyunca yaşanan iniş çıkışlara rağmen Gasly, kaçırdığı fırsatlara üzülmek için zaman harcamak istemiyor.

Piere Gasly, Esteban Ocon, Alpine

Piere Gasly, Esteban Ocon, Alpine

Fotoğraf: Alpine

Medyaya konuşan Gasly, "Geriye dönüp 22 yarışa bakarsanız, kaçırdığımız puanları kolayca görebilirsiniz." 

"Ancak F1'de ruh sağlığımız için geriye dönüp kaçırdığımız fırsatları düşünmemenin daha iyi olduğunu öğrendim, aksi takdirde hızlı bir şekilde depresyona girebiliyorsunuz." dedi.

Gasly, genel anlamda performanslarının yetersiz kaldığını düşünüyor.

Gasly, "Bazı durumlarda daha iyi bir iş çıkarabilirdik diye düşünüyorum." 

"Açıkçası bizim için son derece zor bir yıl oldu. Bazen biz hata yaptık, bazen de şanssızdık ama genel olarak çok zor bir yıldı." dedi.

Gasly altı yılın ardından 2023'te Alpine'de Esteban Ocon ile takım arkadaşı olmak üzere takımdan ayrılırken, Nyck de Vries AlphaTauri'de Yuki Tsunoda ile takım arkadaşı olarak Gasly'nin yerini alacak.

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