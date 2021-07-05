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Gasly: "Yumuşak lastiklerle başlamak beklediğimizden çok daha zordu"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, yumuşak lastiklerle yarışa başlamanın, beklediklerinden çok daha zorlanmalarına neden olduğunu söyledi.

Gasly: "Yumuşak lastiklerle başlamak beklediğimizden çok daha zordu"

AlphaTauri pilotları, tıpkı Aston Martin sürücüleri gibi yarışa yumuşak lastikle başlamak zorunda kaldılar.

Pierre Gasly, yumuşak lastikler erken bittiği için erken bir pit stop yaptı ve trafiğin içine düşündü. Sonunda da yarışı ancak dokuzuncu bitirdi.

Yarışın ardından konuşan Gasly şöyle dedi: "Gerçekten kolay bir yarış değildi. Yarışın başlangıcı, yumuşak lastikle beklediğimizden çok daha zordu. Bu yüzden bugün bu stratejinin  bize biraz pahalıya patladığını düşünüyorum. Fakat bu hafta sonu başından beri bizim için olması gereken strateji buydu."

"Bu, yarışın orta kısmında trafiğin içine düştüğümüz anlamına geliyordu ve çok fazla araç geçmek zorunda kaldığımız için istediğimiz kadar vakit kazanamadık. Fakat yine de Charles ve Daniel'e yaklaştık. Bu yüzden hem Ferrari hem de McLaren sürücüleriyle olan savaşta yer almanın pozitif olduğunu düşünüyorum."

"Yani mutsuz değilim, sahip olduğumuz strateji düşünüldüğünde iyi bir gündü ama belki de yumuşak lastikle başlamak ideal seçim değildi."

"Ancak bu kadar zor olacağını asla bilemezdik. Ferrari mesela dün sıralama turlarında ilk ona giremedi ve bugün yarışta bizden daha fazla puan aldı. Yarışta bizden biraz daha hızlı olma eğiliminde olduklarını biliyoruz. Bu yüzden olmamız gereken yerde bitirdiğimizi düşünüyorum ama kesinlikle yumuşak lastiklerde biraz vakit kaybettim. Muhtemelen beklediğimizden daha fazla kaybettik."

"Çift pit stoptan daha fazla faydalanacağımızı düşünüyorduk ama mükemmel değildi. Aston Martin aynı stratejideydi, biz de aynı stratejideydik, hepimize daha fazla zorlanıyorduk. Tek pit stop mesela McLaren için işe yaradı. Daniel 13. başladı ve tek pit stopla iyi şekilde dönmeyi başardık. Yani tek pit stop açıkça pozitifti. Yine de söylediğim gibi Çok iyi bir yarış hızına sahip olan Ferrari'ye yakındık, bu yüzden kötü bir gün olduğunu düşünmüyorum. Charles'a çok yakındık, atak yapmak isterdim ama ne yazık ki bir turla kaçırdık."

Neden çok erken pit stop yaptığı sorusuna, "İlk beş turun ardından arka lastiklerde çok zorlanıyordum, bölümü uzatmaya çalıştım ama gerçekten yarışılabilecek lastikler değildi. Bu yüzden sert lastiğe çok erken geçtik. Açıkçası böyle olunca trafiğin içine düşüyorsunuz ve vakit kaybediyorsunuz. Fakat son bölümde, Ferrari ve McLaren'a yaklaşacak kadar güçlüydük. Bu olumlu bir şey. Birkaç puan aldık. Sanırım başladığımız lastikler göz önüne alındığında iyi bir gündü. Yapabileceğimiz şeyler sınırlıydı." cevabını verdi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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