Gasly: "Yıllardır hayal ettiğim şey elimden alındı"
Pierre Gasly, Monako Grand Prix'sinde aldığı ceza nedeniyle podyumu kaybetmesinin ardından 'takımıyla birlikte bunun için savaşacağını' açıkladı.
Pierre Gasly, Alpine
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Yarışı pist üstünde üçüncü sırada tamamlayan Pierre Gasly, pit yolunda hız sınırını aştığı gerekçesiyle iki adet beş saniyelik zaman cezası aldı ve bu cezalar sonucunda 7. sıraya geriledi.
Ancak George Russell, Lewis Hamilton, Oscar Piastri ve Gasly'nin takım arkadaşı Franco Colapinto dahil olmak üzere birçok pilotun da pit yolunda yaklaşık 0.1 km/s gibi çok küçük farklarla hız ihlâli cezaları alması, sistemde olası bir ölçüm/algılama problemi olabileceği yönünde soru işaretleri yarattı.
Isack Hadjar ise yapılan ayrı bir incelemenin ardından üçüncü sırayı aldı ve podyum pozisyonunu korudu. Alpine ekibi, FIA'ya 'inceleme hakkı' başvurusunda bulundu.
Sosyal medya hesabından duygusal bir açıklama yapan Gasly, kararı kabul etmenin kendisi için çok zor olduğunu ifade etti.
Pierre Gasly, Alpine
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Gasly, "Şu an gerçekten kalbim kırık… Formula 1'de ve Monako sokaklarında bir podyumu kaybetmenin acısını tarif edecek söz yok, adeta yıkıldım."
"Bugün finiş çizgisini 3. sırada geçtik ve hatırlamak istediğim tek şey bu. Bu podyumu defalarca hayal ettim. Hepimiz yıllardır bu anlar için çok çalışıyoruz ve böyle bir şekilde elimizden alınması doğru hissettirmiyor."
Doğru sonucun ortaya çıkmasını umuyorum. Takımımla birlikte bunun için savaşacağız." dedi.
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