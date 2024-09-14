Gasly: "Yılın en zor cumasını geçirdik"

Gasly, Bakü'de her iki antrenman seansında da 18. sırayı elde etti.

Alpine pilotu, Azerbaycan GP'sinde 2024 sezonunun 'en zor cuma gününü' geçirdiklerini dile getirdi.

Gasly, "Yılın en zor cuması ve şu anda elimizde hiçbir şey yok."

"Muhtemelen olabilecek en kötü zamanda akü sorunu yaşadım. Yani evet, gücüm kalmamıştı ve Lando hemen arkama kadar geldi. Yoldan çekilmeye çalıştım ama bu onun için pek hoş bir durum olmadı."

"Geri plandayız ve bu gece önümüzde çok iş var. Yani evet, her şeyi getirmeye çalışacağız çünkü şu anda en yavaş araç biziz." şeklinde konuştu.