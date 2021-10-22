Gasly: "Yıl sonuna kadar bir podyum daha görmek imkansız değil"

AlphaTauri, 2021 takımlar şampiyonasında 92 puanla altıncı sırada oturuyor. Sezonun bitmesine altı yarış kala beşinci Alpine ile aralarındaki fark ise 12 puan.

İtalyan takım, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle Amerika Grand Prix'sini atladıklarını, ancak bu hafta sonu COTA'da tekrar piste çıkacakları için mutlu olduklarını söylemişti.

Amerika GP öncesinde Gasly, Alpine ve Daniel Ricciardo ile mücadelesinin yıl sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Gasly, Alpine ile aralarındaki 12 puanlık fark hakkında, "Motivasyonumuz fazla."

"Sürücüler şampiyonasında ben, Fernando [Alonso] ve Daniel [Ricciardo] arasındayım. Olabildiğince çok puan almak için tabii ki de elimden geleni yapacağım ama Daniel oldukça ileride."

"Ancak şampiyonada beşinciliği alma şansımız oldukça yüksek. Bence yılın sonuna kadar sıkı bir mücadele olacak ancak hedefimiz bu." dedi.

Pierre Gasly, sürücüler şampiyonasında dokuzuncu sırada yer alıyor ve önünde ise, Red Bull, Mercedes, McLaren ve Ferrari sürücüleri var.

Fransız sürücü, griddeki en iyi dört takımın hemen arkasında olması hakkında, "Kesinlikle bir başarı."

"Bir podyum ile bu sonuçlardan memnun olacağım. Yılın sonuna kadar bir podyum daha elde etmenin imkansız olduğunu düşünmüyorum."

"Özellikle de aldığım puanlardan memnunum. AlphaTauri ile F1'deki en iyi yılımdayım."

"Altı yarış hâlâ çok fazla. İlk üç çeyreği tamamladık ve son çeyreğe giriyoruz. İyi sonuçlar alacağımıza eminim." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

AlphaTauri sürücüsü, gelecek yıl kullanacakları yeni nesil araçların, takım için büyük bir zorluk olacağını ancak testlere kadar pek bir şey bilemeyeceklerini söyledi.

Gasly, "Gelecek yılın araçlarına, simülatör üzerinde çalışmaya başladım ve çok farklı."

"Nerede olduğumuzu bilmek çok zor. Bu yılın aracından daha kötü hissettiriyor."

"Ancak diğerlerine göre ne kadar iyi veya ne kadar kötü olduğu üzerine, çok fazla kafa yormak istemiyorum. Çünkü önümüzdeki yıl, Şubat ayında test yapana kadar cevap alamayacağız."

"Bizim için büyük bir zorluk olacak. Bunu biliyoruz. Performansı yakalamak için çok fazla farklı alanlar keşfediyoruz. Bu açıdan oldukça heyecan verici ama performans açısından hiçbir fikrim yok. Umarım iyi bir sürpriz olur ama Şubata kadar bilemeyeceğiz." dedi.

AlphaTauri'deki takım arkadaşı Yuki Tsunoda, F1'deki çaylak yılında kendine yeterince güvenemediğini söylemişti.

Gasly kendi ilk yılı hakkında, "Ben oldukça özgüvenliydim."

"Bence bu, sizin ve takımla yaptığınız işin sonuçlarıyla, ayrıca kendini nasıl hissettiğin ile gelişiyor. Bence iyiydi."

"Tabii ki de iyi ve kötü yarışlar geçiriyorsunuz. Sadece biraz ivme kazanması ve iyi hafta sonları geçirmesi gerekiyor. Yeteneği var, hızı var, nasıl olduğunu gerçekten bilmiyorum ama sadece hafta sonlarını düzgün geçirmesi gerekiyor." dedi.