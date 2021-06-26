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Gasly yeni MGU-K ünitesine geçmek zorunda kaldı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, cuma günü yaşadığı sorunun ardından yeni bir MGU-K ünitesine geçmek zorunda kaldı.

Gasly yeni MGU-K ünitesine geçmek zorunda kaldı

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, cuma günü gerçekleştirilen antrenman turlarında oldukça iyi bir tempo yakalamış ve ikinci olmuştu.

Ancak ikinci seansın başlamasına kısa bir süre kala motorda bir anormallik keşfedildi ve Gasly ikinci seansı kenarda geçirdi.

Honda, cuma günü yaptığı analizler sonrası risk almak yerine MGU-K ünitesini değiştirme kararı aldı.

Araçtan çıkarılan ünite, daha fazla kontrol için Honda'nın Sakura'daki fabrikasına gönderilecek.

Gasly bu yılki üçüncü MGU-K ünitesine geçtiği için herhangi bir ceza almayacak. 

Ayrıca cumartesi günü öncesinde Pierre Gasly, Yuki Tsunoda ve Nikita Mazepin, planlı değişiklikler kapsamında yeni vites kutusuna geçtiler. Hiçbir pilot ceza almayacak.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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