Gasly: "Yeni kurallara rağmen ön tarafla aranın kapanmaması üzücü"

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F1, 2022 yılında teknik kurallarda büyük değişikliğe giderken, hem pist üstü aksiyonunu artırmak hem de geçişi kolaylaştırmak amacıyla aerodinamik anlamda büyük bir değişim yaşandı.

Ayrıca kurallar, takımlar arasındaki farkları mümkün olduğunca azaltmak ve herkesin iyi pozisyonlar için mücadele etmesini sağlamak amacıyla epey sıkılaştırdı. Bir bakıma takımların özgürlükleri kısıtlanmış oldu.

Fakat 2022 sezonunun ilk yedi yarışını Ferrari ya da Red Bull kazanırken, orta gruptaki takımların neredeyse hiçbiri bu iki takımla mücadele edemedi.

Monako'da konuşan Gasly, 2022 sezonunda gridin birbirine yaklaşmasını beklediğini fakat bu yılki farklar karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

Gasly, Red Bull, Ferrari ve Mercedes'e atıfta bulunarak, "En hızlı dördüncü takımdan son sıraya kadarki farklar epey kapanmış durumda ancak ilk üç takım tamamen farklı bir dünyada."

"Geçen yıl gerçekten heyecanlandığım anlar vardı çünkü bir Ferrari'yi, bazen Red Bull pilotlarını, bazen de bir Mercedes'i geride bırakabiliyordum İlk üç daha hızlıydı ama bazen onlarla mücadele edemeyeceğimiz kadar farklı bir sınıfta değillerdi."

"Bu yıl bunu yapmanın yolu yok çünkü farklar çok büyük. Sadece bazen Bottas bu mücadeleye dahil olabiliyor. Bu yüzden de kelimenin tam anlamıyla yedincilik için savaşıyoruz ve bu, biraz üzücü çünkü yeni kuralların hedefi bu farkları kapatmaktı." dedi.

Gelecek yıl düzenlemelerin daha da sıkılaşması ve bütçe sınırının etkisinin artmasıyla, büyük takımların avantajının büyük oranda kaybolması bekleniyor.

Gasly, yeni kurallarla sürücülerin büyük fark yaratmasını umduğunu ancak durumun öyle olmadığını da ekledi.

Gasly, "Bugün, bir Ferrari veya Red Bull kullanıyorsanız, bir virajda hata yapıp orayı tamamen genişten dönebilir ve turundan her şeyi çıkarmış bir pilotun önünde yine ilk altıya girebilirsiniz."

"Eğer en hızlı turunuzda hata yapıyorsanız, bana göre bu cezalandırılmalı ve gridin gerisinde olmalısınız. Bu her zaman böyledir."

"Umarım kurallar sayesinde arlar biraz kapanır." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri Photo by: Red Bull Content Pool

İlk üç takım dışında bu yıl podyuma çıkabilen tek takım Emilia Romagna Grand Prix'sinde güçlü bir hafta sonu geçiren McLaren'dı.

Motorsport.com'a konuşan İngiliz takımın patronu Andreas Seidl, Gasly'nin yorumlarıyla ilgili şöyle dedi: "Teknik tarafta ve aynı zamanda bütçe sınırı anlamında ortaya koyulan şeylerin ardından gridin birbirine yakınlaşması vakit alıyor."

“Her şeyin tam etkisini görmek adına biraz daha zamana ihtiyaç var. Şu anda şampiyonada önümüzde yer alan takımların organizasyonlarını ve altyapılarını yıllar önce oluşturmuş olduklarını unutmamalıyız."

“Altyapılarını en iyi şekilde kullanma konusunda tamamen zirvedeler. Sahip oldukları insanlar ve yetenekler açısından da köklü kuruluşlar."

"Bu onların hâlâ faydalandıkları ve bizden daha iyi bir iş çıkarmaya devam ettikleri bir şey.”