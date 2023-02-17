Gasly: "Yeni araçta çok büyük bir potansiyel var"

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Pierre Gasly, yeni sezonda Red Bull bünyesinden ayrılarak Alpine geçti ve yeni takımıyla ilk testlerini çoktan yaptı.

Perşembe günkü lansman etkinliği sonrası konuşan Gasly, "Kariyerimde ve hayatımda büyük değişikliklere yol açan bu yeni proje için çok ama çok heyecanlıyım. Bunu kesinlikle büyük bir fırsat olarak görüyorum."

"Burada daha önce gördüklerime kıyasla eşsiz bir potansiyel var. Bu yüzden bu yeni başlangıç için çok heyecanlıyım."

"Shakedown son derece iyi geçti. Garajdan çıkarmaz çıkmaz kendimi araç içerisinde çok rahat hissettim. Şimdiye kadar yaptığım en iyi test sürüşü oldu. Her şeyin olumlu gittiğini söyleyebilirim."

"Geçen yıl takıma katıldığım ilk andan bu yana simülatörlerde çok zaman geçirdim, tüm mühendislerle çok yakın çalıştım, takımdaki tüm kilit insanlarla tanıştım ve fabrikaya her gittiğimde hâlâ yeni yüzlerle tanışıyorum."

"Bu adaptasyon süresini mümkün olduğunca kısaltmak adına sezon öncesinde elimden gelen her şeyi yaptım."

Esteban Ocon, Alpine, Pierre Gasly, Alpine Fotoğraf: Alpine

Kendisine ne kadar zaman tanıdığı sorusuna Gasly, "Bana kalsa ilk günden itibaren %110'umda olmak isterim ama objektif ve gerçekçi olmak zorundayım."

"Ne kadar zaman alacağını asla bilemezsiniz, bazen bir yarış, bazen üç yarış, bazen de hemen iyi gidiyor. Ben bu konuda çok açık fikirliyim. Az önce de söylediğim gibi, kendimi güvende ve çok rahat hissediyorum."

"Takım da bana kendimi evimde hissetmem ve ilk yarışta en iyi potansiyelime ulaşmam için gereken tüm ortamı sağlamış durumda." cevabını verdi.

Merak edilenlerden birisi de elbette Alpine aracının AlphaTauri'ye kıyasla ne kadar farklı olduğuydu.

Bu konuda Gasly, "Başlangıçta her şey biraz farklı geldi ama oldukça iyi hissettiğimi söylemeliyim. Hatta çok iyiydi."

"İlk birkaç turdan sonra gerçekten çok mutluydum, sadece 10 turdu ama bu tarz testler her zaman biraz garip hissettirir."

"Çünkü yeni bir araç, yeni bir koltuk, direksiyon, pedallar... Bu yüzden araç her zaman biraz garip davranır. Fakat bu sefer her şey harikaydı. Gerçekten iyi bir potansiyel olduğunu hissettiğimi söylemeliyim."

"Aracı Bahreyn'e götürüp, ne kadar potansiyel olduğunu ve nasıl davranacağını görmek heyecan verici olacak." dedi.