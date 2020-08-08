Gasly yedinciliğin ardından mutlu

Fransız pilot bu yıl şimdiye kadar tek turda çok iyi bir performans sergiledi ve Silverstone'daki sıralama turlarında yedinci olarak bunlara bir yenisini daha ekledi.

Gasly, günü şöyle yorumladı: "Bu sonuç elbette beklenmedikti. Bence umabileceğimizin en iyisiydi. Gerçekten harikaydı. Dün araçta kendimi o kadar da iyi hissetmedim ve biraz zorlandım. İyi değişiklikler yaptık ve şimdi durum çok daha iyi. Takımın çalışmalarından gerçekten memnunum çünkü cuma ve cumartesi arasında aracı sürekli olarak geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün bizim için harikaydı."

"Yarın stratejik açıdan zor bir yarış olacak çünkü lastikler çok çabuk aşınıyor. Orta lastikle başlıyoruz ve planımız buydu. Ama yine de zor olacak. Açıkçası bu hafta sonu iki pit stop yapmamız gerekeceğini biliyoruz. Elbette mümkünse tek pit stop yapmak istiyoruz ama kolay olmayacak."

"Pist aracımıza uygun mu emin değilim. Sanırım sezon başından beri her hafta sonundan maksimumu almayı başardık ve bu yüzden takım çok iyi gidiyor."

"Takım bana cumartesi ve pazar günleri maksimumu çıkarabileceğim bir araç vermeyi başarıyor. Bugün gerçekten araçtan maksimumu almayı başardık ve evet, yarın da aynı işi yapmak istiyorum."

"Araçta kötü çalışan hiçbir şey yok, tabii ki zayıf yerlerimiz var ama etrafımızdakilere kıyasla daha fazla yere basma gücümüz var. Sadece aracımızdan her şeyi çıkarmalı ve diğerlerinin hatalarından faydalanmalıyız. Her zaman yaptığımız şey bu."