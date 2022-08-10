Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Hamilton: "Tamamen tükenmeden emekli olmayacağım" Sonraki / Ferrari, Belçika GP'de motorda güncelleme yapmayı planlıyor
Formula 1 Haberler

Gasly, yaz arasının ardından AlphaTauri'nin geri döneceğine inanıyor

Pierre Gasly, AlphaTauri'nin zor geçen sezonu daha iyiye götürebilmek için doğru araçlara sahip olduğunu düşünüyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Gasly, yaz arasının ardından AlphaTauri'nin geri döneceğine inanıyor
Haberi dinle

2021'de tarihinin en iyi sezonlarından birini geçiren Faenza merkezli takım, yer etkisi konseptine geçilmesinin ardından ciddi bir düşüş yaşadı ve bu sezonu zaman zaman puan mücadelesinden dahi uzakta geçiriyor.

Tüm sıkıntılara rağmen, geçen sezonki başarının mimarlarından olan Gasly'e göre takım, mevcut sorunları ele alabilecek güçlü bir kadroya sahip.

Gasly, "Ferrari, Mercedes ve Red Bull gibi büyük takımlar ile kendimizi bir kıyaslayalım. Bu takımların son 10 yılda ne inşa ettiklerini, tesislerini, insanlarını ve sahip oldukları verimli kaynakları biliyoruz."

"Ancak bizim de çok iyi insanlara ve ayrıca rekabetçi olmak için doğru araçlara sahip olduğumuzu düşünüyorum."

"Dürüst olmak gerekirse, orta gruptaki diğer takımlara göre neden daha fazla zorlandığımızı bilmiyorum, nitekim takım temel olarak her şeyi iyi yapıyor." 

"Bu yüzden biraz geri adım atıp büyük resme, aerodinami açısından neler yaptığımıza, hangi yöne gittiğimize, bütçe sınırını nasıl kullanmaya karar verdiğimize bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Yılın başından bu yana, sezonun başlarında olduğu gibi, zaten oldukça uç noktadayız."

"Asıl sebebin bu olup olmadığını tam olarak bilmiyorum. Ama evet, zorlamaya devam edeceğiz ve umuyorum ki önümüzdeki birkaç hafta içinde önemli güncellemeler getirebileceğiz."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Photo by: Red Bull Content Pool

Takımın yaz arasından sonra sıçrama yapabileceğini düşünen Gasly, "Sezonun ikinci yarısından çok hoşlandığımı söyleyebilirim, sürekli bir yerlere uçuyoruz ve sürekli yeni parçalar geliyor."

"Bizim açımızdan uzun bir ara verilmesi epey iyi, bu süreyi aradaki farkı kapatmak, tüm parçaları bir araya getirmek ve aracımızdaki her şeyi teker teker anlamak için kullanmalıyız."

"Nitekim sezona orta grubun önlerinde başladık, belki tam orada değildik ancak performansımız yeterliydi. Sonrasında diğerleri öne geçmeyi başardılar ve biz onların temposuna yetişemedik."

"Birlikte çalışacağız. Takımla neler başarabileceğimizi ve gerçekten iyi insanlara sahip olduğumuzu biliyorum, artık mesele, bu bilgi ve becerileri piste dökebileceğimiz çözümler bulmakla ilgili." dedi.

Son olarak Gasly, bir kez daha başarının anahtarının başarılı güncellemeler getirerek ilerleme kaydetmeye devam etmek olduğunu ekledi.

Gasly, "Demek istediğim, sezonun başında bu yılın bir gelişim yarışı olacağını, yeni düzenlemeler ve yeni araçlara sahip olacağımızı biliyorduk, insanlar sürekli araçlarını geliştiriyorlar."

“Nasıl başladığınız gerçekten önemli değil, önemli olan yıl boyunca yükselen bir gelişim eğrisine sahip olmak."

"Sezona iyi başladık ancak başta dalgalanma olmak üzere birçok sıkıntı nedeniyle biraz yavaşladık."

"Orta grup çok sıkı, sadece 0.2 saniye kaybederseniz 8. sıra yerine 16. sırada yer alırsınız. Bu yüzden, yılın geri kalanında elimizdekileri en üst düzeye çıkardığımızdan emin olmamız gerekiyor." dedi.

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "Tamamen tükenmeden emekli olmayacağım"
Önceki haber

Hamilton: "Tamamen tükenmeden emekli olmayacağım"
Sonraki haber

Ferrari, Belçika GP'de motorda güncelleme yapmayı planlıyor

Ferrari, Belçika GP'de motorda güncelleme yapmayı planlıyor
Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
Horner: "Vettel orta grupta olmayı hak etmiyordu"
Formula 1

Horner: "Vettel orta grupta olmayı hak etmiyordu"

Alpine: “Ocon, takıma liderlik etmek için gereken her şeye sahip”
Formula 1

Alpine: “Ocon, takıma liderlik etmek için gereken her şeye sahip”

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Pierre Gasly Daha fazlası
Pierre Gasly
Marko, Alpine iddialarını yalanladı: "Gasly'nin sözleşmesinde fesih maddesi yok"
Formula 1

Marko, Alpine iddialarını yalanladı: "Gasly'nin sözleşmesinde fesih maddesi yok"

Gasly: "Silverstone, AlphaTauri'nin zayıflıklarını ortaya çıkardı" Britanya GP
Formula 1

Gasly: "Silverstone, AlphaTauri'nin zayıflıklarını ortaya çıkardı"

AlphaTauri, zaten 2023 için anlaşması olan pilotu neden doğrulamak zorunda kaldı?
Formula 1

AlphaTauri, zaten 2023 için anlaşması olan pilotu neden doğrulamak zorunda kaldı?

Daha fazlası
AlphaTauri
Lawson ve Piastri, sezonun ikinci yarısında antrenman seansında piste çıkacak Macaristan GP
Formula 1

Lawson ve Piastri, sezonun ikinci yarısında antrenman seansında piste çıkacak

Marko: "Red Bull, 'problem çocuk' Tsunoda'ya yardımcı olması için psikolog tuttu" Britanya GP
Formula 1

Marko: "Red Bull, 'problem çocuk' Tsunoda'ya yardımcı olması için psikolog tuttu"

Gasly: "Bakü pisti AlphaTauri'nin orta grup mücadelesinde olmasına yardımcı oluyor" Azerbaycan GP
Formula 1

Gasly: "Bakü pisti AlphaTauri'nin orta grup mücadelesinde olmasına yardımcı oluyor"

Son Haberler

Red Bull'un Mercedes'ten aldığı personel, niyetinin bir göstergesi
Formula 1 Formula 1

Red Bull'un Mercedes'ten aldığı personel, niyetinin bir göstergesi

Red Bull, son dönemde Mercedes'ten motor departmanına almış olduğu personelin, bu konuda başarılı olmak istediğinin bir niyet beyanı olduğunu düşünüyor.

Steiner: "Schumacher'le henüz 2023 için görüşmedik"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "Schumacher'le henüz 2023 için görüşmedik"

Haas takım patronu Gunther Steiner, 2023 yılı için Mick Schumacher'le hiçbir görüşme yapmadıklarını söyledi.

Shwartzman, Ferrari ile antrenman seanslarına katılacağı için heyecanlı
Formula 1 Formula 1

Shwartzman, Ferrari ile antrenman seanslarına katılacağı için heyecanlı

Robert Shwartzman, bu sezon Ferrari ile iki antrenman seansına katılacağı ve ilk kez resmi bir Formula 1 yarış hafta sonunda yer alacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Andretti: "En azından projemizde neyin yanlış olduğunu söylemeliler"
Formula 1 Formula 1

Andretti: "En azından projemizde neyin yanlış olduğunu söylemeliler"

Mario Andretti, neden Formula 1'e girme tekliflerine soğuk bakıldığı konusunda bir cevap almak istediklerini söyledi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.