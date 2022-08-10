Gasly, yaz arasının ardından AlphaTauri'nin geri döneceğine inanıyor

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2021'de tarihinin en iyi sezonlarından birini geçiren Faenza merkezli takım, yer etkisi konseptine geçilmesinin ardından ciddi bir düşüş yaşadı ve bu sezonu zaman zaman puan mücadelesinden dahi uzakta geçiriyor.

Tüm sıkıntılara rağmen, geçen sezonki başarının mimarlarından olan Gasly'e göre takım, mevcut sorunları ele alabilecek güçlü bir kadroya sahip.

Gasly, "Ferrari, Mercedes ve Red Bull gibi büyük takımlar ile kendimizi bir kıyaslayalım. Bu takımların son 10 yılda ne inşa ettiklerini, tesislerini, insanlarını ve sahip oldukları verimli kaynakları biliyoruz."

"Ancak bizim de çok iyi insanlara ve ayrıca rekabetçi olmak için doğru araçlara sahip olduğumuzu düşünüyorum."

"Dürüst olmak gerekirse, orta gruptaki diğer takımlara göre neden daha fazla zorlandığımızı bilmiyorum, nitekim takım temel olarak her şeyi iyi yapıyor."

"Bu yüzden biraz geri adım atıp büyük resme, aerodinami açısından neler yaptığımıza, hangi yöne gittiğimize, bütçe sınırını nasıl kullanmaya karar verdiğimize bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Yılın başından bu yana, sezonun başlarında olduğu gibi, zaten oldukça uç noktadayız."

"Asıl sebebin bu olup olmadığını tam olarak bilmiyorum. Ama evet, zorlamaya devam edeceğiz ve umuyorum ki önümüzdeki birkaç hafta içinde önemli güncellemeler getirebileceğiz."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Red Bull Content Pool

Takımın yaz arasından sonra sıçrama yapabileceğini düşünen Gasly, "Sezonun ikinci yarısından çok hoşlandığımı söyleyebilirim, sürekli bir yerlere uçuyoruz ve sürekli yeni parçalar geliyor."

"Bizim açımızdan uzun bir ara verilmesi epey iyi, bu süreyi aradaki farkı kapatmak, tüm parçaları bir araya getirmek ve aracımızdaki her şeyi teker teker anlamak için kullanmalıyız."

"Nitekim sezona orta grubun önlerinde başladık, belki tam orada değildik ancak performansımız yeterliydi. Sonrasında diğerleri öne geçmeyi başardılar ve biz onların temposuna yetişemedik."

"Birlikte çalışacağız. Takımla neler başarabileceğimizi ve gerçekten iyi insanlara sahip olduğumuzu biliyorum, artık mesele, bu bilgi ve becerileri piste dökebileceğimiz çözümler bulmakla ilgili." dedi.

Son olarak Gasly, bir kez daha başarının anahtarının başarılı güncellemeler getirerek ilerleme kaydetmeye devam etmek olduğunu ekledi.

Gasly, "Demek istediğim, sezonun başında bu yılın bir gelişim yarışı olacağını, yeni düzenlemeler ve yeni araçlara sahip olacağımızı biliyorduk, insanlar sürekli araçlarını geliştiriyorlar."

“Nasıl başladığınız gerçekten önemli değil, önemli olan yıl boyunca yükselen bir gelişim eğrisine sahip olmak."

"Sezona iyi başladık ancak başta dalgalanma olmak üzere birçok sıkıntı nedeniyle biraz yavaşladık."

"Orta grup çok sıkı, sadece 0.2 saniye kaybederseniz 8. sıra yerine 16. sırada yer alırsınız. Bu yüzden, yılın geri kalanında elimizdekileri en üst düzeye çıkardığımızdan emin olmamız gerekiyor." dedi.