Gasly: "Yaşadığımız şey şanssızlıktan da öte"

Pierre Gasly, Zhou Guanyu'nun tetiklediği ilk viraj kazasının ardından henüz ilk turda yarışa veda etmek durumunda kaldı.

Son yarışlarda büyük şanssızlıklar yaşayan Fransız sürücüye çarpan isim takım arkadaşı Esteban Ocon olduğu için durum daha da dramatik bir hal aldı.

Yarıştan sonra konuşan Gasly, epey hayal kırıklığı yaşıyordu ve şöyle dedi: "Yarışın bu kadar erken bir noktasında iki araçla birden yarış dışı kalmak tüm takım için sinir bozucu oldu."

"Daha üzücü olan, büyük bir şanssızlığın kurbanı olmamdı. Gidecek hiçbir yerim yoktu, kazadan kaçma şansım da yoktu. Birkaç sıra kazandığım startın ardından büyük hayal kırıklığı yaşadım."

"Kalktıktan sonra Zhou'nun yanından geçtim. Fazla yerim yoktu, bu yüzden biraz çimenlerden geçmek zorunda kaldım ama ilk virajda frene bastığımda iyi bir pozisyondaydım."

"Sonrasında Zhou muydu yoksa Daniel [Ricciardo] bilmiyorum ama Esteban'a birisi çarptı ve o da benim üstüme çıktı. Bu da aracı parçaladı."

"Açıkçası işler bizim için iyi gitmiyor, ama maalesef bunlar olabiliyor. Artık Spa'ya konsantre olmamız ve şu anda başımıza gelen bu olaylar dizisine hızlı bir şekilde son vermemiz gerekecek."

"Çalışmaya devam etmeliyiz. Kimsenin bu pozisyonlarda olmaktan mutlu olduğunu sanmıyorum. Hepimiz rekabetçi insanlarız ve hepimiz önde mücadele etmek istiyoruz. Fakat şu anda yeterince iyi performans gösteremiyoruz. Dün bunu kanıtladı."

"Daha iyi bir performans sergilememiz gerekiyor ve bence herkes bu mevcut durumdan kurtulmak için motive olmuş durumda. Şimdi yaz arasından önceki son yarışa konsantre olacağız ve takım için puan almaya çalışacağız çünkü ilk turda iki aracın da durduğunu görmek talihsizlikten de öte bir şey."

Pierre Gasly, Alpine A523 Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images