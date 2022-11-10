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Formula 1 / São Paulo GP Haberler

Gasly: "Yarıştan men edilme riski ile karşı karşıya kalmak utanç verici"

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, 2022'deki ceza puanlarının ardından potansiyel bir yarıştan men edilme riski ile karşı karşıya.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Gasly: "Yarıştan men edilme riski ile karşı karşıya kalmak utanç verici"
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Gasly, çok fazla ceza puanı aldığı için bir yarıştan men edilmenin eşiğinde olmanın 'utanç verici' olduğunu söyledi.

F1 pilotlarına yarış yasağı verilmeden önce 12 aylık bir süre içinde süper lisanslarında toplam 12 ceza puanı olmasına müsaade ediliyor, Gasly'nin şu anda 10 ceza puanı var.

Fransız pilotun ceza puanları, Mayıs 2023'e kadar sıfırlanmayacak, buna ise henüz dokuz yarış var.

Gasly, bunu yaşayacak ilk pilot olma durumuyla karşı karşıya kalmanın 'utanç verici' olduğunu düşünüyor.

Gasly, "Yalan söylemeyeceğim, oldukça hassas ve tatsız bir durum. Son on iki aydır herhangi bir tehlikeye yol açtığımı düşünmüyorum."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bu kesinlikle sert bir ceza olurdu ve FIA ile bir çözüm bulmaya çalışmak için aramızda çok fazla tartışma geçti."

"AlphaTauri ile sezonu en iyi şekilde bitirmek ve 2023'teki tüm yarışlarda Alpine için maksimum şansı elde etmek istiyorum."

"Tehlikede olan çok şey var çünkü kimse 2023'te ne olacağını bilmiyor."

"Örneğin, şampiyonluk için savaşırken harika bir arabaya sahip olabilirim ve bir yarıştan men edilme riskini göze alamam ve şampiyonluk için tüm umutlarımı yitirmek istemem."

"Bu oldukça zor bir durum." dedi.

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