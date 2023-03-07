Gasly: "Yarışta puan alamasaydım, benim için bu iki hafta zor geçecekti"

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Pierre Gasly, Bahreyn'deki sıralama turlarında istediği performansı elde edememiş ve Alpine ile katıldığı ilk sıralama turlarında - zamanının da silinmesiyle- 20. olmuştu.

Fakat Fransız pilot, pazar günü harika bir performans sergiledi ve dokuzuncu olarak yeni takımıyla ilk yarışında puan aldı.

Yarışın ardından konuşan Gasly, "Çok mutluyum. Alpine ile sezona doğru noktadan başlamak önemliydi ve yarışta durumu inanılmaz şekilde tersine çevirmeyi başardık."

"Başladığımız nokta göz önüne alındığında, yarışı puanla bitirmek kesinlikle çok olumlu."

"Sıralama turlarında sahip olduğumuzdan çok daha fazla hızımız olduğunu biliyordum. Orada işler yolunda gitmedi ama yarışta bunu telafi etmek önemliydi ve yarışırken çok keyif aldım."

"Bu tür yarışlarda çok fazla şey olabiliyor, dolayısıyla kafanızı toplamanız, sakin kalmanız, zamanı geldiğinde zorlamanız ve doğru zamanda lastikleri korumanız gerekiyor."

"Ben de bunu yapmaya çalıştım ve bence harika bir başlangıç oldu. Önümüzdeki yarışlar için bize iyi bir umut veriyor." dedi.

Pierre Gasly, Alpine A523 Fotoğraf: Alpine

Gasly, sıralama turlarından sonra üzgün olduğunu ancak yarışta durumu tersine çevirdiği için kendisini mutlu hissettiğini belirtti.

"Sıralama turlarından sonra o kadar üzgündüm ki yarışta puan almaktan başka yol yok gibiydi. Aksi takdirde iki hafta boyunca çok kızgın olacaktım."

"Sıralama turlarında, mevcut pozisyonumuzda yer alsak bile ilk dördün biraz ulaşılmaz olacağını biliyorduk. Sanırım dokuzuncu sırada bitirecektik."

"Daha iyi bir sıralama ile Bottas'ı geçebilirdim, bu yüzden tek kayıp bu fakat 20. sıradan yapabileceğimiz en iyi yükseliş buydu."

"Takımla birbirimizi her geçen yarış daha iyi tanıyacağız ve onlar da benim araçta neyi daha iyi sevdiğimi, seanstan seansa neleri daha iyi yapabileceklerini daha iyi anlayacaklar."

"Birbirimizi zamanla daha iyi anlayacağız, bu yüzden çalışmak için kesinlikle iyi bir temelimiz var."

"Şu ana kadar çalışma şeklimizden kesinlikle çok memnunum. Neleri geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Sıralama turlarında olanlar tek seferlikti."

"Sıralama turları dışındaki tüm seanslar çok iyi geçti. Yarışta durumu toparlamak önemliydi ve artık Suudi Arabistan'ı sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Yarışlar ilerledikçe hızımın daha da iyi olacağına eminim."