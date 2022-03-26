Gasly: "Yarışta, orta grupta çok yoğun bir mücadele bekliyorum"

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Takımlar bugün, 2022 sezonunun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan GP öncesinde antrenman seansları için piste çıktılar.

Bahreyn'de yolda kalmasının ardından tamamen yeni bir güç ünitesine geçen Pierre Gasly, birinci antrenman seansını 0.545 saniye geride beşinci sırada tamamladı. Takım arkadaşı Yuki Tsunoda ise onu yaklaşık 0.2 saniye geriden takip etti.

İkinci antrenman seansını ise Tsunoda 10. sırada tamamladı. Japon sürücü, seansın sonunda yolda kaldı. Pierre Gasly ise günün son antrenman seansını 12. sırada bitirdi.

Günün ardından konuşan Gasly, "Bugün iki antrenman seansı da iyiydi."

"İkinci antrenmanda zeminde biraz hasar vardı, bu yüzden gerçek hızımızı henüz göstermedik. Ancak ilk 10'da yer aldığımıza inanıyoruz ve yarın orta grup arasında çok yoğun bir mücadele olmasını bekliyorum."

"Yapacak işlerimiz olduğunu biliyoruz ama aracı yarın için geliştirmeye odaklandık ve bence bugün gördüklerimize bakılırsa oldukça heyecan verici bir yarış olabilir." dedi.

Takım arkadaşı Tsunoda ise, "İkinci antrenmanın sonlarına kadar araç iyi hissettirdi."

"Hâlâ yapacak çok işimiz var ama iki araç için de kritik veriler topladık. Bu, aracı öğrenmemiz ve hangi yöne gideceğimiz bulmak için çok önemli."

"Umarım bu akşam yaşadığımız sorunu anlayabiliriz ve üçüncü antrenman için düzeltebiliriz. Böylece sıralama öncesinde her şeyi bir araya getirebiliriz." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Takımın yarış mühendisi Jonathan Eddolls ise, "İkinci antrenmanın sonuna kadar iyi bir cuma günü geçiriyorduk. Bahreyn'deki olayın analizinin ardından, günü test çalışmaları ile geçirdik."

"İki araçta da biraz farklı aero konfigürasyonları kullanarak başladık ve gerekli dengeyi bulmak için farklı yönlere gittik. Dalgalanma, burada görülebilecek olmasına rağmen bir sorun değildi."

"Her halükarda, 18 inç lastiklerin performansını optimize etmek dahil olmak üzere bir dizi test çalışmasını tamamlamak için stabil bir platformumuz vardı."

"2022 düzenlemeleri ile lastikler oldukça zorlanıyor. Bu nedenle pazar günü lastiklere nasıl biraz mola verebileceğimizi inceleyeceğiz."

"Maalesef seansın sonunda Yuki'nin aracında bir güç aktarma sistemi sorunu yaşadık. Araç garaja geldiğinde durumunu inceleyeceğiz ve bunu düzeltmek için ne gerektiğini anlayacağız." dedi.