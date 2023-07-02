Gasly yarışta ilk sekize girmeyi hedefliyor
Alpine pilotu Pierre Gasly, Avusturya GP için kendisine ilk sekize girme hedefi koyduğunu söylüyor.
Alpine pilotu Pierre Gasly, cumartesi günkü sprint yarışında umduğunu bulamadı ve puan mücadelesi veremedi.
Günün ardından konuşan Gasly, kendisi için iyi bir yarış olmadığını ancak hedefinin pazar günü "iyi puanlar almak" olduğunu dile getirdi.
Gasly şöyle konuştu: "Kötü bir başlangıç yaptım."
"MotoGP gridinin üzerinden geçerken çok fazla patinaja kaldım, iki veya üç pozisyon kaybettim ve ondan sonrası biraz kabus gibiydi."
"Her yerde büyük bir önden kayma vardı ve aracı döndürmek imkansızdı."
"Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum, birinci virajda temas yaşadım ve ondan sonra her virajda zorlandım, aracı döndüremedim."
"Daha iyi bir şey yapıp yapamayacağımızı ya da yapılacak başka bir şey olup olmadığını göreceğim ama açıkçası kuru zeminde çok daha mutluydum. Bundan ötürü pazar günü için kendime oldukça güveniyorum."
"Daha iyi bir pozisyonda başlayacağımız ana yarışa odaklanacağız."
"Birkaç puan toplayacak hızımız olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bunun için çabalayacağız. Her şey mümkün."
"Uzun bir yarış olacak, bu yüzden ilk sekize girebilmeyi umuyorum."
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