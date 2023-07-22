Gasly: "Yarışta alışılmadık bir şey denememiz gerekebilir"

Her iki Alpine pilotu da Macaristan Grand Prix'si sıralama turlarında son bölüme kalamayarak Q2'de elendi.

Yarışa 15. sıradan başlayacak olan Gasly, sıralama seansında neyin ters gittiği sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Bugün, genel olarak büyük hayal kırıklığı yarattı."

"Dünden beri yumuşak lastikte kesinlikle daha iyiydik ve bu sabah orta lastikte zorlandık. Bu da muhtemelen Q2'de bize yardımcı olmadı çünkü lastikleri ısıtamadık. Ayrıca önden kayma sorunu yaşadık ve geçiş yapamadık."

"Bu lastiklerle neden geçiş yapamadığımı bilmiyorum. Ama sonuçta herkes için aynı format söz konusu."

"Asıl nedenin ne olduğunu araştırmamız gerekiyor çünkü Silverstone ve daha önce bulunduğumuz bazı pistlere kıyasla bu pistte daha güçlü olmayı bekliyorduk ve muhtemelen bizim için en zorlarından biri oldu. Yani evet, harika bir sıralama seansı geçirmedik."

"Bazı iyileştirmeler yapmamız gerektiği açık. Birkaç yarış önce McLaren ve Alfa Romeo ile mücadele ediyorduk ama bu hafta sonu bunu başaramadık."

Yarış için beklentileri sorulduğunda Fransız pilot, "Her zamankinden biraz daha farklı olacak çünkü bence strateji biraz daha farklı olacak..."

"Her şey henüz bitmedi, damalı bayrakta bitecek. Bu yüzden 15. sıradan başladığımız için alışılmadık bir şey denememiz gerekebilir. Ama umarım en azından bir ya da iki puan almanın bir yolunu bulabiliriz." yanıtını verdi.