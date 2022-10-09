Gasly yarışa pit yolundan başlayacak
Pierre Gasly, AlphaTauri'nin kapalı park kurallarını aşmasından ötürü pazar günkü yarışa pit yolundan başlayacak.
AlphaTauri'nin Fransız pilotu Pierre Gasly, cumartesi günkü sıralama turlarında fren problemleriyle boğuşmuş ve bundan ötürü de istediğini alamamıştı.
İlk bölümde elenen Gasly, yarışa gerilerden başlamak zorunda kalacaktı ve kendisini zaten zor bir yarış bekliyordu.
Ancak yarıştan kısa bir süre önce AlphaTauri, yağmuru da göz önünde bulundurarak Gasly'e yeni bir arka kanat verdi ve ön süspansiyon ayarlarını değiştirdi.
Kurallara göre yarıştan önce bunu yapmasına izin verilmiyor. Bundan ötürü de yarışa pit yolundan başlayacak.
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