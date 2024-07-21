Gasly yarışa pit yolundan başlayacak
Pierre Gasly, 2024 Macaristan GP'ye pit yolundan başlayacak.
Pierre Gasly, Alpine A524
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Pierre Gasly, sıralama turlarında Alpine'in yanlış hesaplama yapmasının ardından 20. en iyi zamanı yapmıştı.
Resmi açıklamaya göre Alpine, sıralama turlarının ardından Pierre Gasly'nin güç ünitesini değiştirdi.
Fransız sürücü yeni bir enerji depolama ünitesi ve kontrol elektroniği taktı. Bu, kapalı park kurallarının ihlali anlamına geldiği için de Gasly, yarışa pit yolundan başlayacak.
Fakat 20. olduğu için sonucu üzerinde herhangi bir etki yaratmayacak.
Pierre Gasly, Alpine A524
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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