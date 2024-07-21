Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Macaristan GP

Gasly yarışa pit yolundan başlayacak

Pierre Gasly, 2024 Macaristan GP'ye pit yolundan başlayacak.

Ezel Tan
Güncel:
Pierre Gasly, Alpine A524

Pierre Gasly, Alpine A524

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Pierre Gasly, sıralama turlarında Alpine'in yanlış hesaplama yapmasının ardından 20. en iyi zamanı yapmıştı.

Resmi açıklamaya göre Alpine, sıralama turlarının ardından Pierre Gasly'nin güç ünitesini değiştirdi.

Fransız sürücü yeni bir enerji depolama ünitesi ve kontrol elektroniği taktı. Bu, kapalı park kurallarının ihlali anlamına geldiği için de Gasly, yarışa pit yolundan başlayacak.

Fakat 20. olduğu için sonucu üzerinde herhangi bir etki yaratmayacak.

Pierre Gasly, Alpine A524

Pierre Gasly, Alpine A524

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Verstappen, Red Bull'a yüklendi: "Geride kalıyoruz, güncellemeler fark yaratmıyor, bazıları artık uyanmalı"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Sainz: "McLaren'ın Ferrari'yi geçmesi sadece bir zaman meselesiydi"

Sainz: "McLaren'ın Ferrari'yi geçmesi sadece bir zaman meselesiydi"

Formula 1
Macaristan GP
Sainz: "McLaren'ın Ferrari'yi geçmesi sadece bir zaman meselesiydi"
Ferrari: "Geçen yıl 65 saniye gerideydik, şimdi 20 saniye"

Ferrari: "Geçen yıl 65 saniye gerideydik, şimdi 20 saniye"

Formula 1
Macaristan GP
Ferrari: "Geçen yıl 65 saniye gerideydik, şimdi 20 saniye"
Alonso: "Yedinci turda pite girince yarışım bitti"

Alonso: "Yedinci turda pite girince yarışım bitti"

Formula 1
Macaristan GP
Alonso: "Yedinci turda pite girince yarışım bitti"

Son Haberler

Sainz: "McLaren'ın Ferrari'yi geçmesi sadece bir zaman meselesiydi"

Sainz: "McLaren'ın Ferrari'yi geçmesi sadece bir zaman meselesiydi"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Sainz: "McLaren'ın Ferrari'yi geçmesi sadece bir zaman meselesiydi"
Piastri: "Yarışın sonundaki karar adildi"

Piastri: "Yarışın sonundaki karar adildi"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Piastri: "Yarışın sonundaki karar adildi"
Ferrari: "Geçen yıl 65 saniye gerideydik, şimdi 20 saniye"

Ferrari: "Geçen yıl 65 saniye gerideydik, şimdi 20 saniye"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Ferrari: "Geçen yıl 65 saniye gerideydik, şimdi 20 saniye"
Alonso: "Yedinci turda pite girince yarışım bitti"

Alonso: "Yedinci turda pite girince yarışım bitti"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Alonso: "Yedinci turda pite girince yarışım bitti"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye