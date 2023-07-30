Gasly, yarış başında sprey nedeniyle "kendini güvende hissetmemiş"

Yeni nesil Formula 1 araçları, ıslak zeminde çok fazla spreye neden oluyor ve bu sprey çok geniş bir alana yayılıyor. Bu da görüşü olumsuzu etkiliyor.

Gasly, Cumartesi günü Max Verstappen'in kazandığı sprint yarışında McLaren'dan Oscar Piastri'nin arkasında üçüncü oldu.

Verstappen, FIA'nın beş formasyon turu atılması ve 15 turluk yarışın 11 tura indirilmesi kararından memnun olduğunu söyledi.

Fakat Gasly, son dört yılda iki genç pilotun hayatını kaybettiği pistte yarışın çok erken başladığına inanıyor.

Gasly yarış sonrası basın toplantısında, "Max'ten biraz daha farklı bir görüşe sahibim."

"Açıkçası sadece o anki pozisyonunuzla karşılaştırabilirsiniz ve ben altıncı pozisyondaydım. Eminim birinci ya da ikinci olduğunuzda biraz farklı oluyor çünkü arkada olduğunuzda durum kötüleşiyor."

"Dolayısıyla, benim görüşümün -tek başına- önemli olduğunu düşünmüyorum, 20 sürücüye de ne hissettiklerini sormanız gerekiyor. Fakat ben hiçbir şey göremedim."

"Eğer Oscar ya da Max düzlüğün ortasında kalsaydı, doğrudan onlara çarpardım."

"Önümdeki 10-20 metreyi bile göremiyordum. Dolayısıyla sadece en iyisini umuyordunuz. Sürerken kendimi güvende hissetmiyordum."

"Yeniden başladığında, kimsenin pistten çıkmamasını ya da temas yaşayarak düzlüğün ortasında kalmamasını umuyordum çünkü ne olabileceğini açıkça biliyoruz."

"Aslında mesele koşullar değil çünkü koşullar muhtemelen ilk turdan beri yarışılabilir durumdaydı."

"Sorun görüş mesafesiydi. Şu anda bu araçlardan çok fazla spreye neden oluyor ve bu sprey uzun süre havada kalıyor.

"Altıncı sıradaydım ve hiçbir şey göremiyordum. Bu yüzden arka tarafın ne kadar kötü olduğunu hayal edebiliyorum."

Pierre Gasly, Alpine A523, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Bu zor bir karar çünkü yarışmak da istiyorsunuz ama aynı zamanda bugün her şeyin güvenli şekilde gitmesine sevindim."

"Fakat düzlükte yanlış yerde kalacak tek bir kişiyle her şey çok hızlı bir şekilde ters gidebilirdi."

Verstappen daha sonra şöyle devam etti: "Pierre'in yorumlarını tamamen anlıyorum. Sprey, F1'e başladığım zamandan [2015'ten] daha kötü hale geldi."

"Bugün bazen güvenlik aracını göremiyordum ve ilk araç bendim. Önümdeki bir F1 aracı bile değildi."

"Dolayısıyla, bundan [sprey sorunundan] gerçekten kurtulmanın ve iyi bir görüş mesafesi elde etmenin tek yolu ıslak zeminde yarışmamak."