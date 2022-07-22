Gasly: "Yarın kesinlikle Q3 için mücadele edeceğiz"
AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Paul Ricard'da güçlü bir cuma günü geçirmesinin ardından, sıralamada kesinlikle Q3 için mücadele edeceklerini söyledi.
Pierre Gasly, Fransa GP öncesi cuma günü antrenmanlarında güçlü bir performans sergiledi ve iki antrenman seansını da ilk 10'da tamamladı.
Fransız pilot, getirilen yeni parçaların ilk antrenmandan itibaren iyi göründüğünü ve yarın kesinlikle Q3 için mücadele edeceklerini söyledi.
Getirilen güncellemeler ile beklenilen adımı atıp atmadıkları sorulan Gasly, "Her şeye bakmam gerekiyor, 1. ve 2. antrenman arası çok hızlı geçiyor ama günün kabaca değerlendirmesine bakarak, performans açısından ilk 10'a geri dönmüş gibi görünüyoruz. Sabah 5. ve öğleden sonra 7. olduk."
"Ayrıca getirdiğimiz yeni parçalar ile 1. antrenmandan itibaren aracın davranışlarında, tepkilerinde ve kontrol edilebilir olmasında olumlu işaretler vardı. Oldukça mutluyum."
"Ön tarafın tepkileri biraz daha keskin ve özellikle aşırı ısınma ile mücadele ettiğimiz çok uzun virajlarda biraz daha net. Artık biraz daha iyi tutuş var. Aracın içinde biraz daha fazla kontrole sahibim ve bu iyi."
"Şimdi sadece çalışmalı, bugün test ettiklerimizi anlamaya çalışmalı ve yarın, sıralama için her şeyi bir araya getirmeliyiz." dedi.
Cumartesi günkü sıralama seansında son bölüme kalıp kalamayacağı sorulan AlphaTauri pilotu, "Yarın kesinlikle Q3 için mücadele edeceğiz." cevabını verdi.
Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Uzun sürüşte lastik aşınmasının nasıl olduğu sorulan Gasly, "Oldukça kötü. Bence bu herkes için aynı olacak. Pazar günü çok sıcak koşullarda bununla baş edeceğiz. Lastikler ve araçlar için çok sıkıntılı olacak."
"Olumlu tarafı ise, benim için fiziksel açıdan her şey iyiydi. Pistte sürmekten keyif aldım."
"Elbette evimde sürmenin ve bütün bu desteğe sahip olmanın verdiği özel bir his var. Bugün daha fazla performans bulabildiğim için mutluyum ve umarım bunu yarına taşıyabiliriz."
Wolff: "Birinci antrenmandaki performansımız pek iç açıcı değildi"
Verstappen: "Denge harika değil"
Son Haberler
Vettel: "Umarım orta grup mücadelesinde olabiliriz"
Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, Fransa GP öncesi cuma günü antrenmanlarında iki farklı versiyon araç kullandıklarını ve orta grup mücadelesinde olmayı umduğunu söyledi.
Russell: "Tempo açısından beklediğimizden daha gerideyiz"
Mercedes pilotu George Russell, Paul Ricard'daki cuma günü antrenmanlarının ardından tempo açısından beklediklerinden daha geride olduklarını söyledi.
Hamilton: "Her virajda zaman kaybediyoruz"
Lewis Hamilton, Mercedes'in Fransa'da beklediğinden daha yavaş olduğunu kabul ederken; "her virajda zaman kaybettiklerini" de ekledi.
Ferrari pilotu Charles Leclerc, cuma günü yakaladıkları güçlü temponun ardından aracın hızlı göründüğünü söyledi.