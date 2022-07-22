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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Gasly: "Yarın kesinlikle Q3 için mücadele edeceğiz"

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Paul Ricard'da güçlü bir cuma günü geçirmesinin ardından, sıralamada kesinlikle Q3 için mücadele edeceklerini söyledi.

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Gasly: "Yarın kesinlikle Q3 için mücadele edeceğiz"
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Getirilen güncellemeler ile beklenilen adımı atıp atmadıkları sorulan Gasly, "Her şeye bakmam gerekiyor, 1. ve 2. antrenman arası çok hızlı geçiyor ama günün kabaca değerlendirmesine bakarak, performans açısından ilk 10'a geri dönmüş gibi görünüyoruz. Sabah 5. ve öğleden sonra 7. olduk."

"Ayrıca getirdiğimiz yeni parçalar ile 1. antrenmandan itibaren aracın davranışlarında, tepkilerinde ve kontrol edilebilir olmasında olumlu işaretler vardı. Oldukça mutluyum."

"Ön tarafın tepkileri biraz daha keskin ve özellikle aşırı ısınma ile mücadele ettiğimiz çok uzun virajlarda biraz daha net. Artık biraz daha iyi tutuş var. Aracın içinde biraz daha fazla kontrole sahibim ve bu iyi."

"Şimdi sadece çalışmalı, bugün test ettiklerimizi anlamaya çalışmalı ve yarın, sıralama için her şeyi bir araya getirmeliyiz." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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