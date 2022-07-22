Gasly: "Yarın kesinlikle Q3 için mücadele edeceğiz"

Haberi dinle

Pierre Gasly, Fransa GP öncesi cuma günü antrenmanlarında güçlü bir performans sergiledi ve iki antrenman seansını da ilk 10'da tamamladı.

Fransız pilot, getirilen yeni parçaların ilk antrenmandan itibaren iyi göründüğünü ve yarın kesinlikle Q3 için mücadele edeceklerini söyledi.

Getirilen güncellemeler ile beklenilen adımı atıp atmadıkları sorulan Gasly, "Her şeye bakmam gerekiyor, 1. ve 2. antrenman arası çok hızlı geçiyor ama günün kabaca değerlendirmesine bakarak, performans açısından ilk 10'a geri dönmüş gibi görünüyoruz. Sabah 5. ve öğleden sonra 7. olduk."

"Ayrıca getirdiğimiz yeni parçalar ile 1. antrenmandan itibaren aracın davranışlarında, tepkilerinde ve kontrol edilebilir olmasında olumlu işaretler vardı. Oldukça mutluyum."

"Ön tarafın tepkileri biraz daha keskin ve özellikle aşırı ısınma ile mücadele ettiğimiz çok uzun virajlarda biraz daha net. Artık biraz daha iyi tutuş var. Aracın içinde biraz daha fazla kontrole sahibim ve bu iyi."

"Şimdi sadece çalışmalı, bugün test ettiklerimizi anlamaya çalışmalı ve yarın, sıralama için her şeyi bir araya getirmeliyiz." dedi.

Cumartesi günkü sıralama seansında son bölüme kalıp kalamayacağı sorulan AlphaTauri pilotu, "Yarın kesinlikle Q3 için mücadele edeceğiz." cevabını verdi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Uzun sürüşte lastik aşınmasının nasıl olduğu sorulan Gasly, "Oldukça kötü. Bence bu herkes için aynı olacak. Pazar günü çok sıcak koşullarda bununla baş edeceğiz. Lastikler ve araçlar için çok sıkıntılı olacak."

"Olumlu tarafı ise, benim için fiziksel açıdan her şey iyiydi. Pistte sürmekten keyif aldım."

"Elbette evimde sürmenin ve bütün bu desteğe sahip olmanın verdiği özel bir his var. Bugün daha fazla performans bulabildiğim için mutluyum ve umarım bunu yarına taşıyabiliriz."