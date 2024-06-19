Gasly: "Yakın zamanda herhangi bir geliştirme yapmayacağız"

2024 sezonunun başlangıcı, Alpine için beklenenden çok daha zor oldu. Takım, şu ana kadar yalnızca bir kez Q3'e kalmayı başardı.

Sonuç olarak, 2022'de şampiyonada dördüncü ve geçen yıl altıncı sırada yer alan Alpine şu anda Haas'ın iki puan gerisinde sekizinci sırada yer alıyor.

Alpine pilotları Gasly ve Esteban Ocon, Gilles Villeneuve Pisti'ndeki son turda ıslak zeminde gerçeklene zorlu bir yarışın avantajını kullanarak sırasıyla dokuzuncu ve onuncu oldular; ancak performansları yakın zamanda düzelecek gibi görünmüyor.

Gasly, Kanada Grand Prix'sinden sonra, "Yakın zamanda herhangi bir geliştirme yapmayacağız."

"Hedefimiz yılın belli bir döneminde biraz daha önemli bir şey yapmak."

"Montreal'deki sıralama zordu. Normal koşullarda önümüzdeki birkaç yarışın oldukça zorlu geçmesini bekliyorum ama burası Formula 1 ve burada her zaman şansınız vardır."

"Bu yüzden geliştirmeleri yapana kadar ortaya çıkabilecek fırsatları değerlendirmeye çalışmalıyız." şeklinde demeç verdi.

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Gasly yine de takımının 2024 sezonunda ilk defa iki pilotuyla puan elde etmesinin ardından 'takım çalışmasını' övdü.

"Yıl sonuna kadar ihtiyacımız olan şey bu, çünkü Williams'ın rekabetçi bir araca sahip olduğunu biliyoruz."

"Kanada'daki sıralamalara baktığımızda performansları oldukça etkileyiciydi. Haas da zaman zaman iyi bir hıza sahip gibi görünüyor."

"Bugünkü gibi günlerde elimizdekileri en iyi şekilde kullanmamız gerektiğini biliyoruz ve herhangi bir hata yapmayı, gereksiz riskler almayı göze alamayız. Bu yarış iyi bir şekilde yönetildi ve umarım yıl sonuna kadar bu şekilde devam ederiz."