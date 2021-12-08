Gasly, Verstappen ve Hamilton'ın son yarışta da aynı yaklaşımı sürdürmeleri gerektiğini düşünüyor

Pierre Gasly, 2017 Japon Super Formula Şampiyonası'nı yarım puan farkla Hiroaki Ishiura'ya kaybetmişti.

Sıkı bir şampiyonluk mücadelesini alt kategorilerde deneyimleyen Gasly, Verstappen ve Hamilton arasındaki mücadelenin tamamen normal olduğunu ve sadece güvenlik sınırları içerisinde kalması gerektiğini söyledi.

Gasly, "Bence yaşananlar, motor sporları taraftarları için oldukça inanılmaz bir şey. Puanları eşit ve son yarışa kadar gelmiş durumdayız. F1 tarihinde böyle bir şey oldu mu bilmiyorum."

"Benim kariyerimde, Super Formula'daki son yarışta, yarım puan fark vardı. Ne yazık ki ben yanlış taraftaydım ve bunun hakkında konuşmak istemiyorum ama aynı olmadı. Oldukça çılgın bir durum ve gelecek hafta ne olacağını göreceğiz." dedi.

Gasly kendi deneyiminden yola çıkarak, son yarışa giden şampiyonluk mücadelesi hakkında, "Son yarışta her şeyini veriyorsunuz. Sadece odaklanmanız gerekiyor ve en önemlisi tüm sezon boyunca uyguladığınız aynı yaklaşımı sürdürmeniz."

"Bence, eğer farklı bir şekilde yaklaşmaya başlarsanız, genellikle en iyisini yapamıyorsunuz. Her iki sürücü de tüm sezon boyunca harika iş çıkardı ve son yarışta hangi aracın üstün olduğunu göreceğiz. Bu spor için oldukça inanılmaz."

"Aralarındaki bu yoğun mücadele tamamen normal, sadece güvenlik sınırları içerisinde kalması gerekiyor ve en önemli şey de bu." dedi.