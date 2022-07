Gasly: "2022 araçlarıyla Verstappen'e 2019'dan daha yakın olamam"

AlphaTauri'nin 2022 aracı AT03, Pierre Gasly'nin sürüş stiline pek uymuyor ve Fransız pilot da bunu kabul ediyor. AT03'ün arka tarafı oldukça bıçak sırtında ve bu, Gasly'nin sürüş stiline pek uyan bir durum değil. Ayrıca arka tarafın istikrarsızlığı, aracın yüksek hızlı viraj performansını da etkiliyor.

Her ne kadar Gasly AT03 ile mutlu olmasa da Fransız pilot arka tarafı bıçak sırtında olan bir aracı ilk kez sürmüyor. Genç pilot, 2019'da Red Bull için sürerken de aynı sorunu yaşamıştı ve RB15'in istikrarsız arka tarafı, Gasly'nin aracı istediği kadar zorlayamamasına ve kazalar yapmasına neden olmuştu.

Fransız pilot, RB15'i sürerken takım arkadaşı Max Verstappen'e performans anlamında yakın olmakta zorlanıyordu çünkü Verstappen, dengesiz arka tarafla çok daha iyi başa çıkıyordu.

Verstappen'in aracın arkasının kaymasını pek umursamadığını biliyoruz. Hollandalı pilot, aracın arkasındaki bu dengesizliği Gasly'e kıyasla çok daha rahat bir şekilde kontrol ediyor. Gasly ise arkası zayıf bir araçla sürüş yapmakta zorlanıyor.

İkilinin sürüş stillerindeki farklar yüzünden ortaya çıkan performans farkı ve Gasly'nin kazaları, Fransız pilotun sezonun ortasında Red Bull'dan yollanmasına neden oldu.

Bu yıl zemin etkisine sahip yeni araçlara geçildi ve pilotlar bazı alanlarda sürüş stillerini değiştirmek zorunda kaldılar.

Gasly'e ise bu yeni araçlarla birlikte Verstappen'e 2019'dan daha yakın olup olamayacağı soruldu.

Gasly, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Pek öyle olmazdı [daha yakın olamazdım]. Bu durum faktörlere bağlı ama Red Bull'daki zamanımda araç dengesinin beni sınırladığını düşünmüyorum.

"Herkes, geçtiğimiz yıllara kıyasla sürüşün çok farklı olduğunu söylüyor ama gerçekte, o kadar farklı değil. Daha çok araç içerisindeki hissiyat değişti. Araçlar daha sertler ve kesinlikle daha alçakta sürüyoruz. Geçen yıl ise araçlar daha eğimliydi."

"Şimdi ise direkt olarak yerdeyiz. Bu daha çok darbe aldığımız anlamına geliyor. Ancak sürüş açısından pek bir şey değiştirmek zorunda olduğumu düşünmüyorum."

"Bence benim sürüş stilim hafta sonu boyunca gördüğümüz koşullara bağlı olarak değişiyor. Araç dengesi ve lastik aşınmasına bağlı olarak [sürüş stilimi değiştiriyorum]. Geçtiğimiz yıla kıyasla sürüş stilimi temel olarak değiştirmediğimi düşünüyorum."

"[Bıçak sırtında bir arka tarafa sahip olmak] takımca bizi zorluyor. Bence bu daha çok aracın karakteristikleriyle alakalı. Mesela Red Bull, bu sene arka aksta fazlasıyla yere basma gücüne sahip. Yani durum sürdüğünüz araca bağlı oluyor."

Sparks fly from the car of Pierre Gasly, Red Bull Racing RB15

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images