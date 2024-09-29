Gasly: "Verstappen ikinci olunca babası ona kask fırlatmıştı"
Pierre Gasly, Max Verstappen'in babasıyla geçmişte yaşadığı 'şiddetli' bir olayı paylaştı.
Jos Verstappen and Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Drew Gibson / Motorsport Images
Max Verstappen'in babası Jos Verstappen, oğlunun Formula 1 kariyerinde önemli bir rol oynamıştır.
Ancak eski Formula 1 pilotu, oğlunu yetiştirirken kullandığı sert yöntemlerle de bilinir.
Alpine pilotu Pierre Gasly, 2022 yılında Max Verstappen'e adanmış "Né pour gagner" adlı belgeselde, Max ve babası Jos arasında yaşanan şiddetli bir olayı paylaştı.
Gasly şunları söyledi: "İspanya'da bir yarış kazanmıştım ve Max ikinci olmuştu."
"Babası sinirlenip Hollandaca bağırmaya ve ardından İngilizce küfürler etmeye başladı. Sonra Max'in kaskını alıp ona fırlatarak, 'Bir yarışı bile kazanamıyorsun!' diyerek hakaret etti."
Gasly, o sırada diğer çocukların da bu duruma tanık olup şoke olduğunu ekledi.
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