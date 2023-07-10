Gasly ve Sainz, röportajlar esnasında sürtüşme yaşadı
Britanya GP'nin en büyük hayal kırıklığı yaşayan isimlerinden olan Pierre Gasly ve Carlos Sainz, yarış sonrası röportajlar yapılırken ufak bir sürtüşme yaşadılar.
Gasly'nin yarışı Aston Martin'den Lance Stroll ile olan teması sonucu erken bitse de, Gasly o olaydan önce Sainz ile mücadele yaşamıştı.
Sainz, Gasly'nin kendisini Luffield'da geçmesinin ardından yerini gerini alırken, Gasly, Sainz ile olan mücadelesinde Ferrari pilotunun Copse'a girerken kendisine yeteri kadar boşluk bırakmadığını ve kendisini yolun dışına doğru ittiğini düşündü.
Sainz'ın basına konuştuğu esnada Gasly onun arkasından geçerek ona dokundu ve "Beni o şekilde itme Carlos" diyerek yoluna devam etti.
Bunun üzerine Sainz pek bir tepki vermedi ve "Zavallı şey" diyerek geçiştirdi.
Günün sonunda Sainz, geçen sene kazandığı Silverstone'da bu sene ancak 10. olabildi.
Bu arada Sainz, DAZN ile röportajında güvenlik aracı olmasaydı pist üstünde takım arkadaşı Leclerc'i geçebileceğini söyledi.
Sainz, "Sert lastiklerle çok hızlı geliyordum ancak güvenlik aracı yarışımı olumsuz etkiledi."
"Etrafımdaki sert ve orta lastikli sürücülere karşı sert lastikle başlamak zorundaydım. Elimden gelen en iyi şekilde savunma yaptım ancak sonunda olmadı."
"Güvenlik aracı esnasında yumuşak lastik için pite gelseydim, bu durumda 10. sıradan başlardım ve benimle aynı lastikte olan araçları geçmem gerekirdi. Ancak 10. sıradan yeniden başlamamın ardından o araçları geçmem pek mümkün olmayabilirdi."
"Güvenlik aracı olmasaydı, muhtemelen Charles Leclerc'i geçebilirdim çünkü çok hızlı bir şekilde ilerliyordum. ancak durum bu."
"Rüzgardaki yarış performansımızı iyileştirmemiz gerek çünkü burada 3-4 virajda çok fazla sorun yaşadık. Hepsinden ziyade 4 ve 7. virajlarda sorun yaşadım. Ancak bunun zayıf noktamız olduğunu ve geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz." dedi.
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