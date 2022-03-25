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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Gasly ve Perez, Bahreyn'deki sorunlar nedeniyle yeni motor parçalarına geçti

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Suudi Arabistan'daki ilk antrenman seansı öncesinde yeni güç ünitesine geçti. Sergio Perez'in ise iki parça değiştirdi.

Ronald Vording
Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Gasly ve Perez, Bahreyn'deki sorunlar nedeniyle yeni motor parçalarına geçti
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Bahreyn'de gerçekleştirilen yarışta, Honda/Red Bull motorlu araçlardan sadece biri finiş çizgisine ulaşabilmişti.

Red Bull pilotu Max Verstappen ve Sergio Perez, yakıt sisteminde çıkan sorun nedeniyle yarışın son bölümünde yarış dışı kaldılar.

Pierre Gasly ise aracının arkasının alev alması nedeniyle yarışa veda etti.

Sonuç olarak Honda'nın Sakura'daki fabrikasında üretilen motorlarla finiş gören tek isim, sekizinci olan Yuki Tsunoda'ydı.

Yapılan incelemelerin ardından Verstappen'in güç ünitesinde hasar bulunamadı. Hollandalı pilot, aynı üniteyle yarışacak.

Perez'in MGU-H ve turbo ünitelerinin değiştirilmesine karar verilirken, Gasly ise tamamen yeni bir güç ünitesine geçmek zorunda kaldı ve tüm parçaları değiştirdi.

Bu, Gasly'nin daha ikinci yarışta pek çok parçada sınıra geldiği anlamına geliyor.

Ayrıca Alpine de Fernando Alonso'yu yeni içten yanmalı motor ve egzoza geçirdi.

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