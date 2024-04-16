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Formula 1 Çin GP

Gasly ve Ocon'la mutlu olan Alpine: "İşler ters giderse iyi seçeneklerimiz var"

Alpine patronu Bruno Famin, Pierre Gasly ve Esteban Ocon'la devam etmek istediklerini ancak sorun olduğu takdirde ellerinde pek çok farklı seçenek olduğunu söyledi.

Ezel Tan
Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine

Alpine

Alpine'de hem Esteban Ocon hem de Pierre Gasly'nin anlaşması 2024 sezonunun ardından sona erecek ve takım içerisinde olmaktan pek keyif almadıkları görülebiliyor.

Audi'nin fabrika takımı olmaya hazırlanan Sauber, her iki pilota da ilgi gösteriyor.

Hal böyle olunca Fransız üreticinin bu iki ismi takımda tutabilmek adına durumu düzeltmesi gerekiyor.

Fakat Alpine takım patronu Bruno Famin, bu durumundan pek de endişe duymuyor.

Famin şöyle diyor: "Biz sürücülerimizden memnunuz ve onlar da bizden memnun. Onlarla sürekli iletişim halindeyiz."

"Gelecekte neler başarabileceğimizi göreceğiz. Şu anda en iyi konumda değiliz ama uzun vadede ciddi bir projemiz var."

"2026 projesi için çok çaba sarf ettik, halihazırda yeni bir güç ünitesi üzerinde çalışıyoruz, her şeyi kademeli olarak en iyi noktaya getireceğiz."

"Sürücülerimizi kalmaları için ikna etmemize gerek yok. Takıma olan yaklaşımlarını takdir ediyorum ve bu durum takım içerisinde kendisini gösteriyor."

"Araçla ilgili sorunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz ve her iki sürücü de bize çok yardımcı oluyor."

"Aynı zamanda sürücü pazarındaki duruma da bakıyoruz. Şu anda genç yetenekler yetiştirdiğimiz kendi yarış akademimiz var. Yedek sürücümüz Jack Doohan ve Formula 2'de yarışan Victor Martins var."

"Genel olarak geniş bir seçenek yelpazesine sahibiz. Esteban ve Pierre'den memnunuz ama gerekirse harekete geçmeye de hazırız."

"Fakat acele etmeyeceğiz. Önce diğer sorunları çözmemiz ve iyileştirmeler yapmamız gerekiyor."

"Önümüzde yeni düzenlemelere geçiş süreci var ve bu durum pozisyonumuzu değiştirmek için iyi bir fırsat."

"Bu fırsattan yararlanmak istiyoruz. Hedefimiz bu."

Bruno Famin, Team Principal, Alpine F1 Team

Bruno Famin, Team Principal, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Motorsport Images

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