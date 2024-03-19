Gasly ve Ocon, Melbourne'ün daha iyi geçmesini umuyor
Pierre Gasly ve Esteban Ocon, Melbourne'deki yarışın Alpine adına çok daha iyi geçmesini umuyor.
Pierre Gasly, Alpine A524
Shameem Fahath
Alpine, 2024 sezonunun ilk iki yarışında puan alamazken, Melbourne yarışı öncesinde araçtaki problemleri çözmek adına yoğun çalışmalar gerçekleştirdi.
Hafta sonu öncesinde konuşan Pierre Gasly, şöyle dedi: "Melbourne'e hazırım."
"Sezonun başlangıcı beklediğimiz gibi olmadı ama zor olacağını biliyorduk."
"Geçen hafta Enstone'daki fabrikada birkaç gün geçirdim, mühendislerle iletişim kurdum ve araçtaki hislerimi anlattım. Ekibimizde büyük bir tutku ve adanmışlık var."
"Çalışmalar devam ediyor ve Melbourne'deki yarış, araç hakkında daha fazla bilgi toplamamızı sağlayacak."
Esteban Ocon da bu hafta sonu daha iyi olmalarını ümit ediyor.
"Her yarış yeni bir fırsattır ve Avustralya'ya gerçekten rekabet ettiğimiz takımlara karşı mücadele edebileceğimiz iyimserliğiyle gidiyoruz."
"Şu ana kadar aracımızın yapabileceklerinin sınırlı olduğunu biliyoruz ve piste her çıktığımızda elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğinin farkındayız."
"Sadece kendimden, A524 ile yaptıklarımdan değil, aynı zamanda tüm ekipten, taktiklerden, pit stoplardan ve ayarları en iyi hale getirmekten sorumluyum."
"Bu yıl sonuçlar çok yakın ve puan almak son derece önemli çünkü Cidde'deki bir önceki yarışta gördüğümüz gibi şampiyona dengesi çok hızlı şekilde değişebiliyor."
Esteban Ocon, Alpine A524
Fotoğraf: Shameem Fahath
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